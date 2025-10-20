 PMT de Guatemala "no instalará reversibles" por asueto
Nacionales

PMT de Guatemala "no instalará reversibles" por asueto

La PMT de Guatemala informó que no se instalarán carriles reversibles en la capital por el asueto del 20 de octubre.

Imagen con fines ilustrativos., Redes sociales.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Redes sociales.

Esperando una menor circulación de vehículos en las principales calles de la Ciudad de Guatemala, la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala (PMT) informó que "no instalará carriles reversibles" este lunes 20 de octubre de 2025.

Los tramos están con circulación habitual dentro de la Ciudad Guatemala en este penúltimo lunes de octubre", reafirmó la comuna capitalina.

La PMT de Guatemala hizo un llamado a tener mucha precaución en los ejes vehiculare, resaltando que todas las arterias de la capital mantendrán su sentido de circulación habitual.

Mientras tanto, el vocero de la PMT de Villa Nueva, Henry Quevedo, informó que en ese municipio harán una evaluación a mediodía para determinar si es necesario instalar los reversibles. Sin embargo, durante la mañana el comunicador aseveró que la circulación vial es bastante buena.

Quevedo lamentó que el domingo hayan ocurrido dos accidentes de tránsito con igual cantidad de víctimas fatales, uno durante la madrugada en la carretera al Pacífico y otro en la noche, en la carretera de Bárcenas. El experto precisó que los dos fallecidos viajaban a bordo de motocicletas.

PMT al pendiente del tránsito

Quevedo hizo un llamado a los automovilistas a manejar con precaución si deciden salir de casa y notificó que la PMT de Villa Nueva estará al pendiente del tránsito para asistir a los transeúntes. El portavoz deseó un buen inicio de semana a los vecinos y deseó que disfruten de su descanso.

IGSS cerrará consulta externa y oficinas el lunes por asueto

Sin embargo, el IGSS notificó que otros servicios si estarán disponibles y ofreció consejos para disfrutar del descanso.

