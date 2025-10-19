IGSS cerrará consulta externa y oficinas el lunes por asueto

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que el próximo lunes 20 de octubre mantendrá cerradas sus puertas en los servicios de consulta externa y oficinas administrativas por conmemorarse el Día de la Revolución. Sin embargo, hizo del conocimiento público que los servicios de emergencia y clínicas de 24 horas permanecerán abiertos para la población.
Asimismo, el IGSS comunicó que sus agentes telefónicos estarán disponibles en esta fecha para atender consultas vía telefónica, en el número 1522, en horario de 8:00 a 14:00 horas. La entidad también hizo un llamado a la población para que disfruten del asueto largo, "poniendo en práctica la precaución y responsabilidad".
En su portal web, el IGSS citó al jefe de la Sección de Seguridad e Higiene, Dr. Mynor Mejía, quien reiteró la importancia de cuidar de nuestros seres queridos y estar atentos para evitar accidentes. "Es crucial apoyarnos entre todos para celebrar de manera segura y sin contratiempos", expresó.
Lista de recomendaciones del IGSS
Al realizar viajes a las playas del país, el IGSS recordó que su Cuerpo de Salvamento dará apoyo a los bañistas en 15 playas y dos lagos del país. La entidad señaló que habrá presencia de su personal en otros centros recreativos, desde el 18 hasta el 20 de octubre.
El IGSS compartió una lista de recomendaciones clave para un descanso sin inconvenientes:
- Aplica bloqueador solar para protegerte del sol.
- Evita nadar si has consumido alcohol.
- Respeta los horarios establecidos para ingresar al mar o a los cuerpos de agua.
- No descuides a los niños y asegúrate de que estén supervisados en todo momento.
- Elige lugares con presencia de salvavidas del IGSS o de las autoridades locales.
- Escucha las indicaciones de los cuerpos de rescate y sigue todas las recomendaciones de seguridad.
A los conductores, el IGSS pidió revisar las condiciones del vehículo, destacando aspectos de frenos, luces, niveles de refrigerante, aceite y presión de las llantas. "Evita bloquear tu visibilidad por el cargamento en el vehículo, revisando ventanas, vidrios traseros y espejos laterales", citaron.
El portal del IGSS también sugirió que durante el trayecto en carretera se evite el consumo de alcohol antes y durante el viaje. "Respeta las señales de tránsito y modera la velocidad", enfatizaron.
La entidad pidió encender los desempañadores de vidrios con anticipación, si es necesario y pidió no utilizar el teléfono móvil mientras se conduce. "No sobrecargues el vehículo, respetando los límites de capacidad".
A los motoristas, el IGSS pidió que siempre utilicen su equipo de protección personal, especialmente casco y chaleco reflectante.
Antes de salir de casa a disfrutar de las festividades, asegúrate de cerrar correctamente puertas y ventanas", precisó el IGSS.
Para finalizar, la entidad solicitó "dejar instrucciones claras a un familiar o vecino por si ocurre alguna emergencia y cerrar la llave del gas para evitar accidentes indeseados".