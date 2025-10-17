 Previa de la fecha 15 del Torneo Apertura 2025
El clásico nacional, el plato fuerte de la fecha 15 del Torneo Apertura

La décimo quinta fecha arranca este viernes con el duelo entre Xelajú y Mixco; los "Chicharroneros" puede tomar el liderato esta noche.

Clásico nacional disputado en El Trébol durante la primera fecha
Clásico nacional disputado en El Trébol durante la primera fecha / FOTO: Alex Meoño

La fecha 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional se desarrolla bajo el ambiente de la fiesta deportiva centroamericana, la edición XII de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. La décimo quinta fecha incluye dentro de su programación el clásico nacional entre el líder Municipal y el penúltimo lugar Comunicaciones.

La fecha 15 del Apertura 2025 comenzará este mismo viernes 17 de octubre en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, cuando el Xelajú reciba al equipo "Chicharronero" de Deportivo Mixco. Este juego comenzará a las 20:00 horas.

Un empate o victoria de los visitantes les permitirá ser líderes hasta que juegue Municipal. Por su parte, Xelajú busca ganar y acercarse a los primeros cuatro lugares del certamen, actualmente es sexto.  

El sábado solo habrá dos partidos: Aurora vs. Achuapa a las 11:00 horas en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán y el Mictlán vs. Antigua a las 15:00 horas en el estadio La Asunción de Asunción Mita, Jutiapa.

Comunicaciones y Municipal suman a sus entrenos a seleccionados

El clásico guatemalteco se disputará este domingo a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso.

Día de clásico

El domingo 19 de octubre, habrá una triple cartelera deportiva, comenzando con el duelo Cobán Imperial ante Marquense en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz, a partir de las 15:00 horas,

Terminado ese compromiso, a las 17:00 horas, Comunicaciones recibe a Municipal en el clásico nacional. Este compromiso se jugará en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.

Para el derbi de la ciudad, Rudy Muñoz en baja en los "Rojos" y José Carlos Pinto en el "Albo". Ambos jugadores vinieron lesionados tras el partido entre la Selección Nacional de Guatemala que enfrentó a El Salvador en territorio salvadoreño.

Para Municipal es importante ganar para mantener el liderato, Comunicaciones está obligado a ganar y acercarse al octavo lugar de la tabla de posiciones, la cual da acceso a la fase final.

Por último, Deportivo Malacateco juega ante Guastatoya en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. A las 19:30 horas ambos clubes lucharán por ganar puntos y ubicarse de mejor forma en la tabla de posiciones.  

Otro de los detalles importantes de la fecha es saber si el argentino Nicolás Martínez en capaz de anotar en Quetzaltenango y seguir incrementando su cuota goleadora. Actualmente es líder de goleo con 11 tantos. 

José Carlos Pinto también es baja para el clásico nacional

Comunicaciones detalló que su jugador tuvo una lesión en Selección Nacional.

