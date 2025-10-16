Seleccionados trabajan ya con Comunicaciones y Municipal

Comunicaciones y Municipal continuaron este jueves 16 de octubre preparando el partido que ambos clubes sostendrán el domingo 19 a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital como parte de una edición más del clásico guatemalteco.
La sesión de entreno de este día tuvo como novedad en ambos planteles, la incorporación de sus seleccionados, que ayer arribaron a Guatemala luego de la expedición que los llevó a Surinam y El Salvador.
En Comunicaciones, que será local en este clásico guatemalteco correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, se le dio la bienvenida así a los seleccionados: "? Hola de nuevo ?. Nuestros seleccionados vuelven a los entrenamientos con el equipo ?. #VamosCremas".
En el combo fotográfico presentado por Comunicaciones aparecen Stheven Robles, Darwin Lom, Erick Lemus. Hizo falta José Carlos Pinto, el capitán de Selección Nacional de Guatemala. Asimismo, el resto de jugadores del plantel durante la sesión de entreno.
Por su parte, Municipal también le dio la más cordial de las bienvenidas a sus seleccionados. "???? ¡Bienvenidos a casa! Nuestros seleccionados ya se incorporan a los entrenamientos, con la mente y el corazón puestos en el #Clásico. ???".
Las imágenes de Municipal muestran a José Morales, Jonathan Franco, Nicolas Samayoa, Rudy Muñoz, Pedro Altán, Kenderson Navarro y Rodrigo Saravia.
Así llegan al clásico
El derbi de la ciudad se juega este domingo 19 de octubre a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso, que será sede de los XXII Juegos Centroamericanos 2026.
Tras 14 fechas disputadas, con tres partidos reprogramados (Aurora-Mictlán, Achuapa-Mixco y Achuapa Marquense), Comunicaciones y Municipal jugarán la fecha 15, la que incluye partidos como Xelajú-Mixco, Aurora-Achuapa, Mictlán-Antigua, Cobán Imperial-Marquense y Malacateco-Guastatoya.
Municipal es el actual líder con 29 puntos, la misma cantidad de unidades que tiene Mixco (con un duelo menos), pero la diferencia de gol hace que los "Rojos" ocupen la casilla de privilegio.
Por su lado, Comunicaciones llega con una crisis de resultados positivos que lo tienen como penúltimo lugar del certamen con 12 puntos, pero a 3 enteros del octavo lugar, que es Cobán Imperial, y que representa casilla que da acceso a la liguilla guatemalteca.
Iván Franco Sopegno ante Mario Acevedo será el duelo de técnicos para este clásico nacional.