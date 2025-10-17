 José Carlos Pinto es baja para el clásico nacional
José Carlos Pinto también es baja para el clásico nacional

Comunicaciones detalló que su jugador tuvo una lesión en Selección Nacional.

José Carlos Pinto es baja en Comunicaciones por una lesión
José Carlos Pinto es baja en Comunicaciones por una lesión / FOTO: Alex Meoño

José Pinto es baja en Comunicaciones y se pierde el clásico guatemalteco que se disputará este domingo 19 de octubre en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.

Mediante sus redes sociales, Comunicaciones compartió el parte médico del capitán de la Selección Nacional de Guatemala, y asegura que, José Pinto tiene "un cuadro de tendinitis en el músculo bíceps femoral y en el músculo poplíteo" luego de una contusión sufrida en su rodilla izquierda durante el último partido de la "Bicolor" disputado en San Salvador, El Salvador.

"Comunicaciones informa que nuestro jugador José Pinto presenta molestias en la rodilla izquierda, luego de una contusión sufrida durante el último partido disputado en el proceso de Selección Nacional" detalla la institución blanca.  

Comunicaciones ilustra que, a José Pinto se le realizaron los estudios médicos necesarios, los cuales determinaron que el jugador ilustre de la institución presenta "un cuadro de tendinitis en el músculo bíceps femoral y en el músculo poplíteo".

Ante esa situación que toma de forma inesperada a Comunicaciones, el club se ve en la necesidad de que su jugador permanezca en un proceso de recuperación y de readaptación física durante los próximos días.

Comunicaciones detalla en su comunicado que, tras el proceso de recuperación José Carlos Pinto se reincorporará a las actividades futbolísticas, aunque no determinó un plazo en el cual estará fuera de los terrenos su capitán.

Foto embed
Comunicado sobre lesión de José Pinto - Comunicaciones

Dos bajas tras partidos de Selección

José Carlos Pinto es el segundo jugador que viene lesionado de Selección Nacional, ya que el jugador de Municipal, Rudy Muñoz, también vino lesionado y él estará fuera de competencia por los siguientes 10 días.

Tanto José Pinto como Rudy Muñoz, referentes de sus equipos, se perderán una nueva edición del clásico nacional, el cual se realizará este domingo 19 de octubre a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso y que forma parte de la fecha 15 de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.  

A este clásico, Comunicaciones llega como penúltimo y buscando no caer al sótano de la tabla, por su parte, Municipal llega como el mejor de la fase regular, es decir, como líder. 

CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperación

Tras confirmarse el desgarro muscular, Rudy Muñoz se perderá el Clásico del próximo domingo.

