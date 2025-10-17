CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz

El CSD Municipal informó este jueves 17 de octubre la reincorporación a los entrenamientos de varios jugadores que participaron recientemente con la Selección Nacional. Kerderson Navarro, Nicolás Samayoa, José Morales, Rodrigo Saravia, Jonathan Franco, Rudy Muñoz y Pedro Altán se sumaron al cuadro escarlata, mientras que Carlos Aguilar continúa su preparación con la Selección Sub-23, enfocada en los próximos Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.
Los jugadores realizaron trabajos regenerativos tras su participación con la selección, con el objetivo de mantener su condición física y ponerse a disposición del director técnico Mario Acevedo para los próximos compromisos del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. La incorporación de los seleccionados supone un impulso importante para el equipo escarlata, que busca consolidarse en la tabla y afrontar con fuerza las siguientes jornadas.
Rudy Muñoz lesionado
Sin embargo, no todas las noticias fueron positivas. Rudy Muñoz fue diagnosticado con un desgarro muscular grado 1 en el aductor mayor del muslo derecho, luego de los exámenes correspondientes. El jugador permanecerá en recuperación por un período aproximado de diez días antes de su retorno a las canchas.
Tras confirmarse el desgarro muscular, Rudy Muñoz se perderá el Clásico Nacional del próximo domingo. Su ausencia temporal será un desafío para el cuerpo técnico, que deberá ajustar su estrategia y opciones de rotación para los próximos partidos.
El club destacó que todos los demás seleccionados estarán disponibles para contribuir al rendimiento del equipo, lo que representa un refuerzo clave tras la pausa internacional. La pronta reincorporación de estos jugadores permitirá a Municipal mantener la competitividad y continuidad en su juego, mientras se espera que Rudy Muñoz se recupere totalmente para reincorporarse al plantel sin contratiempos.
Con estos movimientos, CSD Municipal busca aprovechar la vuelta de sus internacionales y continuar sumando puntos en la Liga Nacional, mientras gestiona la recuperación de su jugador lesionado para los compromisos venideros.