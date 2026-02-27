 Caso CHN: Capturan a Pedro Duque
Nacionales

Caso CHN: Capturan a Pedro Duque, implicado en desfalco millonario

El sindicado fue detenido en un operativo en la zona 14.

Las autoridades guatemaltecas confirmaron este viernes, 27 de febrero, la captura de Pedro Duque, vinculado al caso del desfalco millonario al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), quien tenía vigente una orden de aprehensión en su contra.

Duque supuestamente es el líder de la estructura criminal que despojó de los fondos a la entidad bancaria. El operativo para ubicarlo se llevó a cabo en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala.

El sindicado fue declarado en rebeldía desde enero de 2026 por resolución del Juzgado Segundo Penal debido a que no se presentó a la audiencia de primera declaración que estaba programada para el 5 de ese mes.

Desfalco millonario

El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.

El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonario

La Fiscalía deberá profundizar las investigaciones contra los implicados en este caso.

En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.

"Podemos observar, de la manera más burda, cómo esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", resaltó el fiscal.

Agregó que se han contabilizado, hasta ahora, 57 personas que pidieron extrafinanciamentos de esa forma, mismos que los trabajadores les autorizaron obviando todas las normas al respecto.

"En estas estructuras siempre deben tener a alguien adentro de la institución y siempre hay un ala o una parte de la estructura externa. Hay parte interna y externa en todos los casos y en este no fue la excepción", compartió el delegado del MP.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

