 Caso CHN: Declaran en rebeldía a dos sindicados
Caso CHN: Declaran en rebeldía a dos sindicados

El Juzgado Segundo Penal declaró en rebeldía a dos implicados en el desfalco millonario al Crédito Hipotecario Nacional.

Fernando Arévalo y Sofía Lam comparecieron a la audiencia.
Fernando Arévalo y Sofía Lam comparecieron a la audiencia. / FOTO: Foto Angel Oliva

El Juzgado Segundo Penal declaró en rebeldía a dos personas vinculadas al desfalco millonario al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN); debido a que no se presentaron a la audiencia de primera declaración del lunes 5 de enero. 

Ante el Juzgado Segundo Penal comparecieron Fernando Arévalo y Sofía Lam, vinculados, con el fin de solventar su situación legal

Previo a iniciar con la audiencia de primera declaración, el juez Mario Hichos, del Juzgado Segundo, declaró en rebeldía a Pedro Duque; Sven Resenhoeft Greenberg, ex gerente del CHN, y a Silvia Stephanie Sánchez,   debido a que no han se presentaron.

Desfalco millonario

El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.

El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.

En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.

"Podemos observar, de la manera más burda, cómo esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", resaltó el fiscal.

Agregó que se han contabilizado, hasta ahora, 57 personas que pidieron extrafinanciamentos de esa forma, mismos que los trabajadores les autorizaron obviando todas las normas al respecto.

"En estas estructuras siempre deben tener a alguien adentro de la institución y siempre hay un ala o una parte de la estructura externa. Hay parte interna y externa en todos los casos y en este no fue la excepción", compartió el delegado del MP.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

