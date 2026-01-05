Planilla 4 y planilla 5 avanzan a segunda vuelta

Las planillas 4 y 5 que aspiran a integrar la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) avanzaron a segunda vuelta, tras concluir el proceso de elección realizado la noche de este lunes 5 de enero.
A las 20:00 horas, concluyó el escrutinio de votos a nivel nacional de la elección de los representantes del CANG para integrar la comisión de postulación del TSE y los resultados fueron los siguientes.
- Planilla 1: 4,457 votos
- Planilla 2: 301 votos
- Planilla 3: 518 votos
- Planilla 4: 5,973 votos
- Planilla 5: 4,495 votos
Tras estos resultados la planilla 4 y la planilla 5 avanzaron a la segunda vuelta electoral el próximo martes 13 de enero de 2026.
La planilla 4 corresponde a Gregorio José Saavedra Zepeda como titular y a Edgar René Ortíz Romero como suplente, mientras que la planilla 5 es integrada como María Alicia Ovalle Gramajo, titular, y José Pablo Pacheco Samayoa, suplente.
Guatemala inició este lunes el proceso para la renovación de los cinco magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, que estará a cargo de los comicios generales programados para 2027.
Los nuevos magistrados tomarán posesión el próximo 20 de marzo para un período de seis años, por lo que tendrán bajo su mandato también la realización de las elecciones en 2031.
El proceso empezó este lunes con el voto de miles de abogados y licenciados de diversas ciencias sociales para designar a sus representantes en una comisión de postulación, compuesta también por el rector de la Universidad de San Carlos (USAC) y de las universidades privadas.
Dicha comisión se encargará de elaborar un listado de 20 candidatos para que sea el Congreso el que elija a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes para componer el Tribunal Supremo Electoral para el período 2026-2032.