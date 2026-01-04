Arévalo impulsa la participación en elecciones 2026

El presidente Bernardo Arévalo brindó este domingo, 4 de enero, un mensaje en cadena nacional dirigido a los guatemaltecos para abordar un tema que calificó como "especial relevancia": las elecciones de segundo grado previstas para 2026.
"Estamos empezando un año crucial. Un año en que como país estamos llamados a rescatar, defender y consolidar nuestra libertad y democracia", expresó el gobernante al inicio de la transmisión.
Añadió que mañana comienza un proceso decisivo para Guatemala que llevará a elegir nuevas autoridades en cuatro instituciones clave para el funcionamiento del Estado: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP).
A criterio del mandatario, este proceso es un enorme reto para la democracia nacional, pues consideró que quienes durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción amenazan con seguir capturando las instituciones del Estado.
En ese sentido, señaló que este momento histórico que se presenta en 2026 ofrece una oportunidad única a los guatemaltecos y guatemaltecas honestas para frenar tal amenaza.
Arévalo recordó que en 2023 fue electo como jefe de Gobierno y que en esa misma ocasión se definió quiénes integrarían el Congreso de la República. Sin embargo, aclaró que la tarea de buscar el desarrollo del país, cambiar la política y actuar a favor del bienestar de todos no pasa solo por los organismos Ejecutivo y Legislativo, sino de otras instituciones, por lo que reiteró que las elecciones que están por llevarse a cabo son de suma importancia.
El funcionario explicó que este lunes, 5 de enero, el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) dará un primer paso designando a sus representantes ante la comisión de postulación que tendrá a su cargo la elección de los magistrados del TSE. Agregó que con ello arranca el proceso que, directamente, impactará en el futuro de las elecciones generales en Guatemala y el destino de tener decisiones ciudadanas libres y, en general, en el futuro de todos guatemaltecos.
Por aparte, indicó que seguirán las elecciones en otras entidades clave. Entre estas, mencionó a la Corte de Constitucionalidad y recordó que es el más alto tribunal de justicia en el país; a la Contraloría, que vela por el uso transparente de los recursos públicos; y al Ministerio Público, ente encargado de la persecución penal, pero que, según sus palabras, hoy está "capturado" y "al servicio de la corrupción más vergonzosa".
Llamado a los guatemaltecos a sumarse a los procesos
El mandatario enfatizó que todas las instituciones donde se elegirá a nuevas autoridades afectan directamente el bienestar de cada uno y de las familias guatemaltecas. Consideró que durante años los procesos de designación se hicieron "en las sombras", haciendo que la corrupción se multiplicara y las cosas no cambiaran, así como perpetuando la impunidad y los abusos de los que, en su opinión, "el pueblo ya se cansó".
En ese contexto, señaló que la elección de las autoridades de estas entidades es algo que concierne a todos y exige la participación activa de los ciudadanos honestos que buscan trabajar juntos por una Guatemala libre, más justa y feliz.
"Este es un llamado para toda la población guatemalteca: informémonos, estemos atento, velemos por que cada paso de estas designaciones se lleve a cabo de manera limpia, legítima, libre y justa. El interés ciudadano es un primer paso para asumir la responsabilidad de defender y fortalecer nuestra democracia", expresó.
Reiteró que "todo está en juego", por lo que se necesita la mirada y atención de todos. "Nadie puede mantenerse indiferente a decisiones trascendentales que tomaremos este año", instistió Arévalo.
Expuso que los ciudadanos, en general, deben estar atentos al desarrollo de los procesos. A la vez que instó a los profesionales íntegros, responsables y comprometidos a postularse para ocupar los diferentes cargos y así cerrar las puertas a los "operadores de intereses oscuros que se han atrincherado en las instituciones para construir estructuras de corrupción".
"El futuro de Guatemala es responsabilidad de todas y todos, y no dudo que sabremos enfrentar los desafíos más importantes con valentía. Si los ciudadanos no asumimos la responsabilidad, otros decidirán por nosotros. Sigamos construyendo el futuro brillante que el país merece", concluyó Arévalo.