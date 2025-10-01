 Elecciones 2026: Arévalo llama a la acción ciudadana
Nacionales

Arévalo señala un 2026 decisivo para recuperar las instituciones del país

En el marco de diferentes procesos de elecciones previstos para el próximo año, el presidente Bernardo Arévalo indicó que hay redes político criminal que se han "atrincherado" en las instituciones, por lo que se debe trabajar en recuperarlas y "rescatar el país".

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", desde Petén., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", desde Petén. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este miércoles, 1 de octubre, a las elecciones de diferentes órganos clave que se tendrán durante 2026 y consideró que se trata de un año "crucial" para el futuro del país. En ese contexto, llamó a los diferentes sectores y la ciudadanía a atender este proceso, ya sea desde su participación o desde el seguimiento respectivo para buscar que se tengan los mejores resultados.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", que hoy se llevó a cabo en Petén, el mandatario indicó que el hecho de que coincidan las elecciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad, Contralor General de Cuentas, Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, presidente del Banco de Guatemala y autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

"Tener todas en un mismo año es un evento que se va a repetir dentro de 60 años, si no cambian las leyes en el camino. Es una coincidencia muy rara y de carácter crítico para poder asegurarnos que el país siga avanzando en el proceso de recuperación institucional y termine de eliminar la captura de estas redes político criminales que están ahora", dijo.

Agregó que cada una de estas elecciones tiene un procedimiento distinto. En algunas, el papel del Congreso de la República es muy relevante, porque es allí donde se define todo. En otras, ese organismo no tiene ninguna participación, con en el caso de la Contraloría, y en otras más tiene implicación parcial.

"De manera que lo que está pasando en el Congreso es parte de este proceso. Hay que verlo en un contexto más amplió, donde tal vez la pregunta más importante es qué está haciendo la ciudadanía para asegurarse que estas elecciones tengan los resultados que el país necesita en términos de recuperar las instituciones para la gente decente y honrada y terminar de sacar a los corruptos de las posiciones donde se han atrincherado", añadió.

Presidente hace llamado a guatemaltecos

El mandatario consideró que es el momento para hacer un llamado a los distintos sectores a que salgan a apropiarse de estos espacios y que haya candidatos decentes, para así darles una oportunidad a los electores que buscan gente honrada para votar por ella y ocupar las distintas posiciones. De esta manera, se podría ir mejorando y buscando en posiciones críticas en distintos tribunales, o fiscalías, entre otras.

"No lo vamos a poder hacer si no hay presión pública que demande y exija que haya una diferencia. Puede haberlo, y ya lo hemos visto, porque los resultados de las elecciones que ha habido el año pasado de magistrados no eran las elecciones terribles que se tenían", mencionó.

También aseguró que ha habido un proceso que ha evidenciado que lo que describió como una élite político criminal, "que sigue atrincherada" en sectores del aparato de justicia, ha ido perdiendo poder, y esto los tiene "sumamente preocupados".

Por ello, señaló que es el momento de seguir adelante, que la población salga y demande que quiere recuperar todas las posiciones en el aparato de justicia y electoral que están en juego para garantizar que Guatemala pueda seguir desarrollándose en democracia.

"Sobre todo, se necesita guatemaltecos decentes dispuestos a asumir el reto para tener papel protagónico en cualquiera de estas posiciones para rescatar el país", puntualizó.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

