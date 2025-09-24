 Discurso presidente Bernardo Arévalo en Asamblea de ONU 2025
Nacionales

Arévalo destaca en la ONU la necesidad de revitalizar el diálogo global por la paz y defender la democracia

El presidente de Guatemala también expuso que 2026 será un año "crucial" para Guatemala por la elección de autoridades en órganos clave, resaltó el respeto por los derechos humanos y la importancia de implementar la diplomacia multilateral para abordar distintos conflictos.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la 80ª Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre de 2025., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo durante la 80ª Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre de 2025. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo de León participó este miércoles 24 de septiembre en el debate general de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pronunció un discurso en el que resaltó la importancia de defender la democracia, combatir la corrupción y atender el tema migratorio y cambio climático. También hizo un llamado a la paz y la unidad.

"Traigo un mensaje de paz y armonía a los pueblos del mundo en nombre de los cuatro pueblos de Guatemala. Estas palabras vienen desde el centro de América, desde los territorios que durante siglos ha habitado el pueblo q'eqchí en Guatemala", expresó al inicio de su intervención utilizando este idioma maya.

"Traigo estas palabras para llamar a la paz verdadera, que hoy parece tan lejana. En el calendario ancestral de los pueblos mayas los períodos de 20 años se llaman Katunes, por eso se puede decir que en 2025 se cumplen cuatro Katunes desde que se fundó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), eso implica que estamos cerrando un ciclo e iniciando otro. Se abre ante nosotros una oportunidad para buscar el bienestar, reflexionar y reparar, hacer justicia, empezar de nuevo", continuó el mandatario.

También mencionó que hace 80 años, los pueblos y gobiernos del mundo decidieron fundar una nueva manera de reponerse de los escombros de una guerra que conmovió y fue así que emergió la certeza del diálogo y cooperación como herramientas centrales para construir un mundo nuevo. Sin embargo, consideró que hoy las sombras de la guerra aparecen de nuevo en el horizonte y los abusos militares contra las comunidades vulnerables ofenden a la humanidad. 

De igual forma, hizo mención de que la crisis actual es un "golpe de realidad", pues evidencia que no se ha hecho lo suficiente para que la vida y dignidad de todas las personas sea respetada. 

Por aparte, indicó que desde 1945 el mundo ha cambiado, pero en medio de este período la organización contribuyó significativamente a procesos de descolorización y a resolver conflictos armados en todo el mundo, incluido Guatemala. De acuerdo con Arévalo, los organismos de ONU han buscado bienestar a través de cooperación y apoyo mutuo en temas como salud pública, protección del medio ambiente, combate a la pobreza e igualdad de género, entre otros.

Mencionó que Guatemala ha experimentado de primera mano el parteaguas que supuso al universalizar la diplomacia multilateral para abordar distintos conflictos. E hizo mención de la guerra interna que se vivió en el país, la cual, según sus palabras, después de un largo capítulo de intolerancia y violencia política llegó a su fin en 1996, desde cuando se adoptaron los Acuerdos de Paz.

Lucha por la democracia y llamado a cesar la persecución

Tras exponer el tema de la función de la ONU y hablar de cómo Guatemala salió del conflicto armado interno, el mandatario guatemalteco destacó que el respaldo de la ONU fue determinante para que diversos sectores del país tuvieran la certeza de que la paz era posible.

"Pero esta lucha no cesa y continúa planteando retos. La democracia guatemalteca ha sido respaldada por las Naciones Unidas y otros órganos multilaterales como la OEA. En décadas recientes hemos recibido apoyo para fortalecer nuestras instituciones de justicia y combatir la corrupción e impunidad", señaló.

También manifestó que, en un contexto hostil, desde su Gobierno se han tomado acciones para luchar contra la corrupción y promover la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos, a la vez que se mantiene el compromiso de resguardar las libertades.

Arévalo compartió que el país abrió las puertas, nuevamente, después de más de siete años, a mecanismos de control del sistema universal de protección de Derechos Humanos, por lo que ya se han recibido siete visitas oficiales. Sin embargo, consideró que los resultados hasta hoy no bastan, sino que hace falta un proceso de cambio que exige mejorar la forma en que se toman decisiones colectivas.

"En un país donde la exclusión y discriminación era frecuente, mi gobierno rompe barreras históricas y trabaja de la mano con pueblos indígenas, sociedad civil y sectores empresariales para juntos propiciar el desarrollo en todos los rincones del país", indicó.

El gobernante consideró que "no hay democracia sin justicia social, ni justicia social ni democracia". En ese contexto, indicó que existe una lucha definitiva contra corruptos y autoritarios que buscan mantener capturadas las instituciones y perpetuar la impunidad. Según él, en su afán de mantener ese sistema persiguen a líderes indígenas que defendieron democracia, como Luis Pacheco, a periodistas que denunciaron la corrupción, como Rubén Zamora, a operadores de justicia, como Virginia Laparra; y cualquier persona que se oponga a sus designios de corrupción e impunidad empujándolos al exilio o encarcelándolos arbitrariamente.

2026, año crucial para Guatemala

El presidente mencionó durante su intervención que el año 2026 será crucial para Guatemala, pues se tendrá la elección de autoridades de órganos clave de control y justicia. Por ello, consideró indispensable que los procesos de elección se desarrollen con transparencia, imparcialidad y apego a la ley, por lo que se solicitó formalmente el acompañamiento técnico y político de "socios estratégicos" para asegurar se cumplan más altos estándares de legitimidad.

"Preservar nuestra democracia y la posibilidad de construir un verdadero Estado derecho dependen de ello. Invito a la comunidad internacional a seguir respaldando estos esfuerzos mediante el seguimiento técnico, el apoyo institucional y la vigilancia cooperativa.

En Portada

Arévalo destaca en la ONU la necesidad de revitalizar el diálogo global por la paz y defender la democraciat
Nacionales

Arévalo destaca en la ONU la necesidad de revitalizar el diálogo global por la paz y defender la democracia

01:40 PM, Sep 24
Chumil: Estamos listos para representar a Guatemala en el Mundial de Ciclismot
Deportes

Chumil: "Estamos listos para representar a Guatemala en el Mundial de Ciclismo"

01:41 PM, Sep 24
Derrumbe en Hincapié: Cierre parcial, vías alternas y anuncio de multast
Nacionales

Derrumbe en Hincapié: Cierre parcial, vías alternas y anuncio de multas

12:22 PM, Sep 24
Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026t
Farándula

Puerto Rico será la sede de Miss Universo 2026

01:26 PM, Sep 24

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos