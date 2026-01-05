 Autoridades indígenas exigen ética y transparencia al gremio de abogados
Autoridades indígenas exigen ética y transparencia al gremio de abogados

"No regalen, no vendan y no traicionen el pueblo de Guatemala" en elección del TSE, expresaron las autoridades ancestrales de Iximulew.

Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para designar a sus representanes ante postuladora del TSE., Omar Solís/Emisoras Unidas
Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) para designar a sus representanes ante postuladora del TSE. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Las autoridades indígenas y ancestrales se pronunciaron con respecto al proceso de elección que realiza el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para designar a sus representantes ante la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Por medio de un comunicado, la municipalidad indígena de Sololá expresó que las personas que integren la referida comisión deben ser idóneas, honorables, indispensables y comprometidas con la legalidad, la transparencia y la justicia.

"Como autoridades indígenas reafirmamos nuestro papel histórico y legítimo como vigilantes de estos procesos, observando de manera atenta que la elección y las decisiones que se adopten respondan al interés colectivo, al respeto del Estado de Derecho y al bienestar de los pueblos, y no a intereses particulares o ajenos al bien común", se lee en el documento.

Mientras tanto, las autoridades de Iximuleu le expresaron al gremio de abogados y demás ciencias afines la importancia de actuar con congruencia, objetividad y ética profesional, tomando en cuenta que de esta fase depende la designación de profesionales que puedan ser parte de un proceso que permita nombrar de forma transparente a magistrados electorales. "No es una simple elección, sino un acto que marca el rumbo de la vida socio/político del país", enfatizaron.

