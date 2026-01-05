Elecciones CANG-TSE: Abren centros de votación

El Colegio de Abogados y Notarios (CANG) designará este lunes, 5 de enero, a sus representantes titular y suplente ante la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032.
Las autoridades de esa entidad realizaron esta mañana la ceremonia de apertura del proceso de votaciones, donde invitaron a los abogados y profesionales de ciencias afines colegiados en el CANG a acudir a las urnas.
"¡Tu voto cuenta!", es el llamado que ha hecho el colegio a sus integrantes en el marco de esta fase que marca el inicio del proceso para el nombramiento de los nuevos integrantes del TSE, quienes se encargarán de organizar las Elecciones Generales 2027.