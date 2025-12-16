Siete personas bajo proceso por desfalco millonario

El Juzgado Segundo Penal resolvió este martes, 16 de diciembre, ligar a proceso a siete personas vinculadas a un desfalco millonario a la entidad bancaria Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
Los sindicados en este caso y los delitos que se les atribuyen son:
- Willman Rocael López Trigueros, estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.
- Ana Gabriela Morales Ávila, estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.
- Pedro Luis Guamuche García, estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad en forma continuada, peculado por sustracción en forma continuada y asociación ilícita.
- Alex Omar Solís Salguero, peculado por sustracción en forma continuada, estafa en forma continuada y asociación ilícita.
- María Fernanda Segura, estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita.
- Luis Fernando Pelaez Guerra, abuso de autoridad, mientras que se le dicta falta de mérito por estafa propia y asociación ilícita.
- Gustavo Adolfo Varela Martínez, ligado por abuso de autoridad y falta de mérito por estafa propia y asociación ilícita.
Investigan desfalco millonario
El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.
El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.
En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.
"Podemos observar, de la manera más burda, cómo esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", resaltó el fiscal.
Agregó que se han contabilizado, hasta ahora, 57 personas que pidieron extrafinanciamentos de esa forma, mismos que los trabajadores les autorizaron obviando todas las normas al respecto.
"En estas estructuras siempre deben tener a alguien adentro de la institución y siempre hay un ala o una parte de la estructura externa. Hay parte interna y externa en todos los casos y en este no fue la excepción", compartió el delegado del MP.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7