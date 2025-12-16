 Siete personas bajo proceso por desfalco millonario
Nacionales

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonario

La Fiscalía deberá profundizar las investigaciones contra los implicados en este caso.

Compartir:
Uno de los fotogramas revelados por la fiscalía al dar a conocer el seguimiento del caso del desfalco en un banco. , Ministerio Público
Uno de los fotogramas revelados por la fiscalía al dar a conocer el seguimiento del caso del desfalco en un banco. / FOTO: Ministerio Público

El Juzgado Segundo Penal resolvió este martes, 16 de diciembre, ligar a proceso a siete personas vinculadas a un desfalco millonario a la entidad bancaria Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

Los sindicados en este caso y los delitos que se les atribuyen son:

  1. Willman Rocael López Trigueros, estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.
  2. Ana Gabriela Morales Ávila, estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.
  3. Pedro Luis Guamuche García, estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad en forma continuada, peculado por sustracción en forma continuada y asociación ilícita.
  4. Alex Omar Solís Salguero, peculado por sustracción en forma continuada, estafa en forma continuada y asociación ilícita.
  5. María Fernanda Segura, estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita.
  6. Luis Fernando Pelaez Guerra, abuso de autoridad, mientras que se le dicta falta de mérito por estafa propia y asociación ilícita.
  7. Gustavo Adolfo Varela Martínez, ligado por abuso de autoridad y falta de mérito por estafa propia y asociación ilícita.
Investigan millonario desfalco en entidad bancaria, ¿qué se sabe del caso?

Se confirmó una orden de captura contra Pedro Duque y varias detenciones en el marco de este caso.

Investigan desfalco millonario

El caso relacionado con las anomalías en el Crédito Hipotecario Nacional fue revelado el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público (MP), que empezó las investigaciones en seguimiento de una denuncia que planteó la propia entidad financiera.

El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Keyver Sical, explicó que en la querella que ingresó al MP a inicios de 2025, se expuso que se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco por aproximadamente 20 millones de quetzales.

En cuanto a la forma de operar de este grupo, se indicó que se autorizaron extrafinanciamientos de hasta Q400 mil a personas que no tenían el perfil determinado para cubrir esos altos montos. Además, se determinó que mientras de la estructura acudían junto con los supuestos clientes para cobrarlos en efectivo.

"Podemos observar, de la manera más burda, cómo esta parte del grupo criminal llegaba a traer cantidades muy grandes de efectivo a esa institución bancaria, contraviniendo todas las normas legales internas de cualquier banco", resaltó el fiscal.

Agregó que se han contabilizado, hasta ahora, 57 personas que pidieron extrafinanciamentos de esa forma, mismos que los trabajadores les autorizaron obviando todas las normas al respecto.

"En estas estructuras siempre deben tener a alguien adentro de la institución y siempre hay un ala o una parte de la estructura externa. Hay parte interna y externa en todos los casos y en este no fue la excepción", compartió el delegado del MP.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonariot
Nacionales

Siete personas enfrentan proceso por desfalco millonario

10:11 AM, Dic 16
Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brownt
Deportes

Fallece el exfutbolista guatemalteco David Stokes Brown

10:12 AM, Dic 16
Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololát
Nacionales

Alerta de viaje: Embajada de EE. UU. advierte sobre la seguridad en Sololá

10:57 AM, Dic 16
Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reinert
Farándula

Revelan impactantes imágenes del arresto del hijo de Rob Reiner

10:13 AM, Dic 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.redes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos