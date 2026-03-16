 Aplazan juicio de Kevin Malouf por falta de defensa legal
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Aplazan segundo juicio contra el médico Kevin Malouf por ausencia de su defensa

El doctor está señalado de una supuesta mala práctica médica durante una operación, lo que provocó que la víctima perdiera movilidad en una de sus piernas.

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Foto: Facebook
kevin-malouf-cirujano-plastico / FOTO:

El Juzgado Primero de Paz Penal, a cargo de Ruth Nohemí Vásquez, tenía previsto iniciar este lunes 16 de marzo el segundo juicio que se sigue en contra del médico Kevin Malouf. Sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a que el abogado defensor del doctor se ausento.

La diligencia se llevaba a cabo a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación. Con el paso de los minutos, se pudo conocer que sería reprogramada para una nueva fecha que, hasta ahora, no se ha fijado.

En el marco de este expediente, Malouf fue enviado a debate por el delito de lesiones culposas debido a que, según el Ministerio Público, en 2018 le realizó una cirugía en la pantorrilla al agraviado.

De acuerdo con la investigación, en el marco de la operación habría surgido una mala práctica en la que supuestamente le cortó el nervio al paciente generando inmovilidad y dolor permanente en la pierna.

Caso Floridalma: Malouf de nuevo es enviado a juicio por homicidio culposo

El juez Pedro Laynez ratificó los delitos por los cuales el médico y sus colaboradoras enfrentarán debate por la muerte de la ciudadana hondureña, Floridalma Roque.

Malouf implicado en muerte de ciudadana hondureña

Malouf también está implicado en el caso por la muerte de la ciudadana hondureña Floridalma Roque, quien estuvo desaparecida por un año tras someterse a una cirugía en la clínica del doctor y posteriormente su cuerpo fue hallado desmembrado.

En junio de 2025, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Primera de Apelaciones, el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo de Pedro Laynez, repitió la audiencia de etapa intermedia de este caso.

El togado le dio lectura a su fallo, en el cual ratificó su decisión y nuevamente envió a debate oral y público al médico Kevin Malouf por el delito de homicidio culposo.

Sin embargo, el referido expediente se encuentra estancado por una cuestión de competencia pendiente de resolver en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde fue presentada una acción luego que el juez Arnulfo Carrera envió el caso a un Juzgado de Paz al considerar menos grave el delito por el que el médico fue enviado a juicio.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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