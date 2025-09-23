Juicio a Kevin Malouf: Cirujano acusado de lesiones culposas

El Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal de Guatemala resolvió este martes 23 de septiembre enviar a juicio al cirujano plástico, Kevin Malouf. El caso se relaciona con una supuesta mala intervención quirúrgica y corresponde al segundo debate que deberá enfrentar.
De acuerdo con las investigaciones, en 2018 el médico operó la pantorrilla del agraviado, pero durante el procedimiento se dio una mala práctica que le generó daños a largo plazo.
La investigación del Ministerio Público, reveló que supuestamente Malouf habría cortado el nervio del paciente, provocando inmovilidad y dolor permanente en una de las piernas.
La fiscalía llevó a cabo las averiguaciones del caso y presentó ante el referido juzgado los elementos probatorios para respaldar los señalamientos por la posible comisión del delito de lesiones culposas. Tras analizar los argumentos, el juez consideró que el médico podría estar implicado en acciones irregulares y que, por tales hechos, deberá enfrentar debate oral y público.
Malouf enfrenta juicio por caso Floridalma Roque
En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Primera de Apelaciones, el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo de Pedro Laynez, repitió en junio de 2025 la audiencia de etapa intermedia del caso que se sigue por la muerte de la ciudadana hondureña, Floridalma Roque.
El togado le dio lectura a su fallo, en el cual ratificó su decisión y nuevamente envió a debate oral y público al médico Kevin Malouf por el delito de homicidio culposo.
Asimismo, confirmó que la anestesióloga Lidya Moreira fue enviada a juicio por homicidio culposo en grado de complicidad y la enfermera Susana Rojas por encubrimiento propio.
Roque, de 59 años, ingresó el 13 de junio de 2023 a la clínica privada, ubicada en la capital guatemalteca, y posteriormente desapareció. Su cuerpo fue encontrado en el sur del país un año después de que ocurrieron los hechos.
De acuerdo con las investigaciones, la mujer murió en junio de 2023 en Guatemala durante la operación estética a cargo de Malouf, quien sería el principal sospechoso de desaparecer su cuerpo.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7