 José Mourinho: "Del Real Madrid nadie habló conmigo"
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¿El Real Madrid contactó al técnico portugués José Mourinho?

Previo al juego entre Benfica y Famalicão, José Mourinho se refirió a este tema.

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José Mourinho, técnico portugués del Benfica
José Mourinho, técnico portugués del Benfica / FOTO: EFE

El portugués José Mourinho, entrenador del Benfica, aseguró este viernes que "nadie" del Real Madrid le ha contactado para plantear una posible vuelta al banquillo del equipo español.

"Del Real Madrid nadie habló conmigo, puedo garantizarlo. Ya llevo tantos años en el futbol como tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid", respondió Mourinho durante la rueda de prensa previa al partido que su equipo, segundo en la Liga de Portugal, disputará este sábado contra el Famalicão, quinto en la tabla.

Mourinho, que entrenó al equipo merengue entre 2010 y 2013 y que acumula títulos en España, Inglaterra, Italia y Portugal -entre ellos dos de Liga de Campeones, una con el Oporto y otra con el Inter de Milán-, se expresó así al ser cuestionado sobre los rumores de una posible marcha a la capital española.

El Real Madrid valora el regreso de José Mourinho

El Real Madrid sopesa cambios tras una temporada sin títulos y el nombre de José Mourinho cobra fuerza, con un ‘like’ de Mbappé que alimenta el ruido.

José Mourinho habla de su renovación con el Benfica

Al ser preguntado también sobre su renovación en el Benfica, el técnico se limitó a recordar que le queda un año de contrato con los lisboetas.

"No puedo adelantar nada. Ya le dije a su colega que sobre el Real Madrid nada y sobre el Benfica ustedes conocen la situación. Tengo un año más de contrato con el Benfica y ya está", expuso.

El nombre de Mourinho, de 63 años, ha aparecido en la prensa portuguesa e internacional como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid.

Aun así, en una entrevista publicada este miércoles por el diario italiano Il Giornale, Mourinho aclaró que no se plantea su salida y que su objetivo es llevar a las 'águilas' a la Liga de Campeones.

El Benfica va en segunda posición de la tabla en la trigésima segunda jornada de la Liga de Portugal, con 75 puntos, a siete puntos del líder Oporto.

José Mourinho emerge como favorito para dirigir al Real Madrid

Desde España informan que Mourinho quiere volver al Real Madrid y ya ha dado el visto bueno, pero la decisión final está en manos de Florentino Pérez.

*Información EFE.

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