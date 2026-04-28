 Mourinho emerge como favorito para dirigir al Real Madrid
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José Mourinho emerge como favorito para dirigir al Real Madrid

Desde España informan que Mourinho quiere volver al Real Madrid y ya ha dado el visto bueno, pero la decisión final está en manos de Florentino Pérez.

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José Mourinho, técnico portugués - Archivo
José Mourinho, técnico portugués / FOTO: Archivo

El posible regreso de José Mourinho al Real Madrid ha encendido la ilusión del madridismo de cara a la temporada 2026/27. La información, difundida por el reconocido periodista Fabrizio Romano, apunta a que el técnico portugués estaría listo para volver al banquillo blanco ante la inminente salida de Álvaro Arbeloa, cuyo proyecto no habría cumplido con las expectativas trazadas por la directiva.

Según lo revelado, Mourinho siente una conexión especial con el club que dirigió entre 2010 y 2013, y habría dado luz verde a las conversaciones para concretar su regreso. No obstante, la decisión final recae en Florentino Pérez, quien analiza cuidadosamente las opciones disponibles en el mercado. Entre los nombres que también han surgido como alternativas figuran Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino e incluso Lionel Scaloni.

¿José Mourinho volverá al Real Madrid?

Un papel clave en esta operación lo desempeña Jorge Mendes, representante de Mourinho, quien ya trabaja en los detalles contractuales con la entidad merengue. Actualmente, el técnico dirige al Benfica, y su cláusula de salida rondaría entre los 5 y 6 millones de euros, cifra que el club blanco debería considerar si decide avanzar en la negociación antes de que expire a finales de mayo.

Durante su primera etapa en el Real Madrid, Mourinho dejó una huella imborrable tanto en resultados como en carácter competitivo. Dirigió un total de 178 partidos oficiales, con un balance de 128 victorias, 28 empates y 22 derrotas, alcanzando un impresionante porcentaje de triunfos cercano al 72%. Bajo su mando, el equipo anotó más de 470 goles, consolidándose como una de las ofensivas más potentes de Europa en ese periodo.

En cuanto a títulos, el portugués conquistó una LaLiga (2011/12), una Copa del Rey (2010/11) y una Supercopa de España (2012). Además, su equipo estableció récords históricos, como los 100 puntos en liga y los 121 goles en una sola temporada liguera, cifras que marcaron una era.

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Diálogo de José Mourinho con Vinícius en el Benfica vs. Real Madrid - Agencia EFE

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