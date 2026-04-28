 Tebas: "El Real Madrid denuncia cualquier cosa"
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Tebas: "El Real Madrid denuncia cualquier cosa"

Javier Tebas reaccionó a la demanda del Real Madrid, presentada en medio del impulso de LaLiga contra la violencia en estadios.

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Javier Tebas, presidente de LaLiga - EFE
Javier Tebas, presidente de LaLiga / FOTO: Agencia EFE

Las recientes declaraciones de Javier Tebas han vuelto a encender el debate en el fútbol español, especialmente por sus críticas directas hacia el Real Madrid. Durante un acto celebrado en Madrid enfocado en la lucha contra el racismo, el dirigente afirmó que "cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid", una frase que rápidamente generó repercusión tanto en medios como entre aficionados. Estas palabras reflejan una relación tensa que se ha ido consolidando con el paso del tiempo, marcada por desacuerdos sobre la gestión del fútbol profesional.

En su intervención, Tebas dejó claro que el conflicto va más allá de situaciones puntuales, señalando que existen diferencias estructurales en la forma de entender el modelo organizativo del fútbol. Según explicó, el sistema que promueve LaLiga se basa en la coordinación entre clubes, lo cual, en sus propias palabras, "hace mucho más grande la competición y mucho más grande al Madrid". 

Tebas reconoce distanciamiento con el club merengue

El presidente de LaLiga insistió en que la distancia entre ambas posturas es profunda, subrayando que "esos modelos son tan diferentes que es muy difícil entenderlos". Con esta declaración, Tebas pone de manifiesto que no se trata simplemente de desacuerdos administrativos, sino de una visión completamente distinta sobre el rumbo que debería tomar el fútbol tanto en España como en Europa. Esta divergencia ha sido evidente en debates recientes relacionados con reformas estructurales y competencias internacionales.

A pesar del tono crítico de sus palabras, el contexto del evento en el que participó Tebas tenía un enfoque social. La presentación de la Red de Ciudades LALIGA, una iniciativa orientada a combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de odio en el deporte, sirvió como escenario para sus declaraciones. Este contraste entre el mensaje institucional y la polémica generada evidencia cómo, incluso en espacios destinados a promover valores positivos, las tensiones internas del fútbol español siguen ocupando un lugar central en la agenda mediática.

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Javier Tebas, presidente de La Liga española - Agencia EFE

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