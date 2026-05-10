 Mbappé no se recupera a tiempo y no jugará ante el Barça
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Mbappé no se recupera a tiempo y no jugará ante el Barça

El Real Madrid afrontará El Clásico con múltiples bajas sensibles, incluida la de Kylian Mbappé, quien no logró recuperarse a tiempo de su lesión muscular.

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Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid - EFE
Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

La ausencia del francés Kylian Mbappé será una de las grandes noticias en la previa de una nueva edición de El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. El delantero no logró recuperarse por completo de las molestias en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que arrastra desde el pasado 24 de mayo, por lo que quedó fuera de la convocatoria para el duelo de este domingo. La baja representa un golpe sensible para el conjunto madridista, que afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada sin una de sus principales figuras ofensivas.

Mbappé había mostrado señales positivas durante la semana, especialmente después de superar pruebas médicas y entrenar el viernes junto al grupo. Sin embargo, el atacante no pudo completar la sesión del sábado y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. De esta manera, el francés se perderá su segundo encuentro consecutivo, en un contexto donde el equipo también atraviesa una etapa marcada por lesiones y tensiones internas dentro del vestuario.

Mbappé en el centro de la polémica

La situación del delantero también estuvo rodeada de polémica en los últimos días. Durante su recuperación, Mbappé viajó a Cerdeña junto a la actriz española Ester Expósito, lo que generó críticas en algunos sectores de la prensa y la afición. A ello se sumaron imágenes del jugador abandonando la Ciudad Deportiva de Valdebebas entre risas, poco después del fuerte enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el vestuario. No obstante, el técnico Álvaro Arbeloa restó importancia a estas situaciones y defendió públicamente el compromiso del delantero francés con el club.

Además de Mbappé, el Real Madrid afrontará el clásico con varias ausencias importantes. Jugadores como Valverde, Rodrygo Goes, Éder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler, Dani Carvajal y Dani Ceballos no estarán disponibles, mientras que Tchouaméni sí fue incluido en la lista tras recibir una sanción económica por parte del club. La noticia positiva para los madridistas es el regreso del guardameta belga Thibaut Courtois, quien vuelve a una convocatoria después de superar una lesión muscular sufrida ante el Manchester City en la Liga de Campeones.

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Kyluan Mbappé, jugador del Real Madrid - EFE

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