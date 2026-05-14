Accidente entre picop, vehículo militar y moto en Chiquimula

Una cámara de vigilancia captó el momento exacto de un brutal accidente de tránsito registrado en el kilómetro 197 de la ruta hacia Esquipulas, en jurisdicción de Quezaltepeque, Chiquimula, donde estuvieron involucrados un picop repartidor, un vehículo del Ejército de Guatemala y una motocicleta.
El percance, que quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, muestra cómo el conductor del picop pierde el control del volante cuando se aproximaba el vehículo militar sobre la carretera de dos carriles. Segundos después se produce un fuerte choque entre ambos automotores.
Tras el impacto, el picop repartidor termina desplazándose hacia un costado de la cinta asfáltica y embiste a un motociclista que transitaba por el lugar, provocándole diversas lesiones.
Las imágenes evidencian la magnitud del accidente y el momento de tensión vivido por quienes se encontraban en el sector. Usuarios en redes sociales reaccionaron al video señalando la peligrosidad de ese tramo carretero y la necesidad de conducir con mayor precaución.
Motorista sufrió graves lesiones
De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el motorista resultó herido tras el fuerte impacto y fue atendido en el lugar por personal de la ambulancia del Centro de Salud de la localidad. Los socorristas brindaron atención prehospitalaria antes de evaluar si era necesario trasladarlo hacia un centro asistencial.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el estado de salud de los involucrados ni las posibles causas oficiales del accidente. Sin embargo, de manera preliminar se presume que una mala maniobra del conductor del picop habría originado la colisión.
Asimismo, trascendió que el piloto del vehículo repartidor habría sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido y responder por los daños ocasionados durante el percance vial.
El video continúa generando múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes han compartido las imágenes del accidente ocurrido en Quezaltepeque.