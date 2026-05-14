 Buscan frenar cobros "abusivos" en parqueos de Guatemala
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Proponen ley para frenar cobros "abusivos" en parqueos públicos y privados de Guatemala

Iniciativa busca cambiar cómo se cobra en parqueos públicos y privados del país.

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Se presenta iniciativa para regular cobros y funcionamiento de parqueos en Guatemala., Pixabay
Se presenta iniciativa para regular cobros y funcionamiento de parqueos en Guatemala. / FOTO: Pixabay

Fue presentada en el Congreso de la República una iniciativa de ley que busca regular el funcionamiento de los parqueos públicos y privados en Guatemala, con el objetivo de evitar cobros considerados abusivos y fortalecer la protección de los usuarios.

La propuesta es impulsada por los diputados Fidencio Lima, del bloque Viva, y Faver Salazar, del bloque Valor, y surge a partir de múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con multas por pérdida de ticket, cobros adicionales y la falta de responsabilidad ante robos o daños a vehículos dentro de estacionamientos ubicados principalmente en zonas urbanas y cabeceras departamentales.

Entre las principales disposiciones de la iniciativa se establece la obligatoriedad de que los comercios cuenten con un seguro de responsabilidad civil que cubra daños, robos o hurtos de vehículos dentro de sus instalaciones.

Asimismo, el proyecto plantea prohibir las multas o sanciones económicas por la pérdida del comprobante de parqueo, siempre que el usuario pueda demostrar la propiedad del vehículo. Los legisladores señalan que este tipo de cobros ha sido calificado como una práctica arbitraria que afecta directamente a los consumidores.

Proponen mesa de diálogo 

La iniciativa también busca establecer un marco claro para definir qué establecimientos estarán sujetos a la normativa, así como los mecanismos de supervisión y cumplimiento para garantizar su aplicación.

Además, se contempla la elaboración de un reglamento específico que detalle las obligaciones de los administradores de parqueos y las autoridades encargadas de su fiscalización.

Como parte del proceso legislativo, los congresistas prevén la realización de mesas de diálogo con representantes de la sociedad civil y del sector privado organizado, con el fin de discutir el alcance de la propuesta y recibir observaciones que fortalezcan el proyecto.

La iniciativa continúa su trámite en el Congreso de la República, donde deberá ser analizada en comisiones antes de avanzar en su discusión en el pleno.

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