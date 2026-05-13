Tráiler sin frenos en la autopista Palín-Escuintla

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos de tensión que se vivieron en la autopista Palín-Escuintla, luego de que un tráiler sufriera una aparente falla en el sistema de frenos mientras descendía a gran velocidad.
El clip, de más de dos minutos de duración, evidencia cómo el piloto del transporte pesado intenta evitar una tragedia conduciendo por toda la orilla de la carretera para no impactar a otros vehículos. Durante el recorrido, el tráiler pasa peligrosamente cerca de varios motoristas y automovilistas que transitaban por el sector.
Las imágenes muestran la angustia del conductor, quien lucha por mantener el control del automotor mientras desciende por la ruta. Sin embargo, la situación cambia cuando otro piloto de tráiler se percata de lo ocurrido y decide intervenir.
El conductor acelera su unidad hasta colocarse frente al vehículo sin frenos y, con una maniobra de alto riesgo, logra disminuir la velocidad del tráiler averiado hasta detenerlo por completo, evitando así un accidente de grandes proporciones.
Tras lograr controlar la emergencia, otros transportistas detienen la marcha para auxiliar a su compañero. En el video también se observa cómo varios pilotos empiezan a lanzar agua a las llantas traseras y al sistema de frenos del contenedor.
¿Por qué lanzan agua cuando hay falla en el sistema de frenos?
Según explican expertos y transportistas, cuando un tráiler presenta fallas en el sistema de frenado se genera una cantidad extrema de calor debido a la fricción constante. Ese calor se transmite rápidamente a las llantas, tambores o discos de freno y a los ejes traseros del remolque.
Por ello, al lograr detener el vehículo, es común que se utilice agua para enfriar las piezas y reducir riesgos como incendios en las llantas o frenos, explosión de neumáticos por sobrecalentamiento, daños severos en el sistema de frenado o incluso que la grasa de los ejes se incendie.
Mortal accidente en la autopista Palín-Escuintla
El hecho ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes recordaron que hace apenas unos meses ocurrió una tragedia en ese mismo tramo carretero.
El pasado 14 de marzo de 2026, un accidente múltiple registrado en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla dejó cuatro personas fallecidas y varios heridos, luego de que un camión invadiera el carril contrario tras sufrir una falla en el sistema de frenos. En aquel percance estuvieron involucrados al menos siete vehículos.