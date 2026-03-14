 Suman cuatro muertos por choque en autopista Palín Escuintla
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Suman cuatro fallecidos por choque múltiple en autopista Palín Escuintla

Agentes de PROVIAL contabilizaron siete vehículos involucrados en el accidente del kilómetro 53 de la autopista Palín Escuintla.

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Testigos informaron que el chofer de un camión invadió el carril contrario., Redes sociales.
Testigos informaron que el chofer de un camión invadió el carril contrario. / FOTO: Redes sociales.

El número de fallecidos por el accidente múltiple ocurrido durante este sábado 14 de marzo de 2026, en el kilómetro 53 de la autopista Palín Escuintla aumentó a cuatro, según el recuento de los Bomberos Voluntarios del área, quienes indicaron que uno de los heridos falleció en el Hospital Nacional de Escuintla, a donde fue trasladado.

El rescatista Jhonathan del Águila, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, relató que los heridos fueron trasladados hacia el Hospital Nacional de Escuintla. Entre los afectados, el rescatista identificó a Carlos Enrique Cetino Hurado, Rosa Gómez García y Jenifer Gómez de 29.

Entre los afectados por el accidente, los rescatistas trasladaron a una bebé de 11 meses a quien identificaron como Rosa Vasquez. La menor fueron llevados a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla, aseguró el rescatista entrevistado.

Mientras tanto, el vocero de Provial Rubén Darío Jor Max aseguro que fueron siete los vehículos involucrados en el accidente de tránsito, entre los que se destacaron cuatro camiones de carga pesada, una motocicleta, y dos automóviles particulares.

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El ente de prevención también reportó que hasta la fecha han combatido 412 incendios forestales y 227 estructurales.

Desvíos por accidente en ruta Palín Escuintla

Jor Max informó que agentes de Provial se instalaron en el kilómetro 56 de la referida carretera, para realizar desvíos con dirección hacia la cabecera de Escuintla, para que el tránsito circule en dirección al departamento de Guatemala.

Con información del corresponsal Reyes Realy.

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