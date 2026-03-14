Datos de Incendios forestales HOY 14 de marzo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que hasta la fecha, sábado (14/03/2026) suman 639 incendios en el país, durante la temporada 2026. La entidad explicó que, de ese número de emergencias, 412 se han registrado en áreas forestales.
Asimismo, indicaron que de esos siniestros 227 se han registrado en otros escenarios, como en áreas estructurales. Según Conred, Guatemala continúa siendo el departamento más afectado, registrando 102 incendios.
Dentro de los incendios más recientes, Conred informó que la noche del pasado viernes quedó controlado y liquidado en su totalidad un siniestro registrado en el sector conocido como Las Cinco Vueltas, del municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala.
Para controlar el fuego, las acciones fueron realizadas por el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad y por especialistas que forman parte de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI).
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Incendio en Las Cinco Vueltas, Villa Canales
Conred compartió imágenes del incendio forestal del sector de las Cinco Vueltas, Villa Canales, evidenciando que los cuerpos de socorro empezaron las tareas de emergencia en horas de la tarde, pero por la magnitud del fuego finalizaron los trabajos en la noche.
En otro siniestro, la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) realizó acciones de supresión para apagar un incendio registrado en la aldea Chiaj, del municipio de San Antonio Ilotenango, departamento de El Quiché.
En este incidente, los rescatistas trabajaron con herramientas manuales para poder controlar el incendio.
Asimismo, integrantes del Cuerpo de Bombeos Municipales y de las BRI controlaron y liquidaron totalmente un incendio reportado en la finca Agua Blanca, del municipio de San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala.
Para evitar incendios forestales, las autoridades han solicitado en repetidas ocasiones no hacer fogatas en áreas vulnerables, no lanzar colillas de cigarrillo y evitar los vientos fuertes y terrenos empinados al momento de realizar quemas agrícolas, también conocidas como rozas.