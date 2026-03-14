Decomisan más de Q60 mil y capturan a dos por narcomenudeo

Después de varios allanamientos por narcomenudeo en la colonia El Rosario, Amatitlán, la Policía Nacional Civil (PNC) informó, este sábado 14 de marzo de 2026, que dos hombres fueron capturados y se decomisaron más de Q60 mil en efectivo. Las autoridades confirmaron que en el procedimiento localizaron varias armas de fuego.
Entre los detenidos figura un hombre únicamente identificado como Estuardo, quien es acusado de los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; el apresado también tiene señalamientos por femicidio en grado de tentativa.
El segundo de los detenidos en los operativos contra el narcomenudeo solo fue identificado como Wagner, de 57 años, quien fue trasladado a un juzgado de turno para resolver su situación penal.
En el inmueble donde detuvieron al primero de los mencionados, los agentes de la PNC localizaron ilícitos como una carabina, un revólver, 100 recipientes con cocaína, 65 bolsas con marihuana, 30 municiones para arma de fuego, 13 celulares y Q.60 mil 741, posiblemente de la venta y distribución de drogas.
Operativos contra el narcomenudeo continuarán
La PNC especificó que los allanamientos en este sector de Amatitlán estuvieron a cargo de investigadores de la PNC y fiscales del Ministerio Público, como parte del seguimiento que hacen a casos de narcomenudeo.
En un comunicado advirtieron que las acciones en contra de este delito continuarán en diferentes partes del país.