 CIDH analiza en Guatemala muertes en alta mar por operativos de EE.UU.
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CIDH analiza en Guatemala muertes en alta mar por operativos de EE.UU.

La Comisión anunció que elaborará un informe temático que incluirá recomendaciones para que Estados Unidos ajuste sus operaciones de seguridad en alta mar.

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sistentes a la audiencia Pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este viernes, en Ciudad de Guatemala, Foto EFE
sistentes a la audiencia Pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este viernes, en Ciudad de Guatemala / FOTO: Foto EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó este viernes 13 de marzo, en Guatemala la legalidad de los operativos de Estados Unidos contra embarcaciones en alta mar, en una audiencia donde organizaciones civiles denunciaron la muerte de más de 150 personas.

En el marco del 195 Periodo de Sesiones de la CIDH, que culminó este día en la capital guatemalteca, representantes de la sociedad civil calificaron de "ejecuciones extrajudiciales" las operaciones navales contra presuntos narcotraficantes.

Angelo Guisado, del Centro por Derechos Constitucionales de Nueva York, denunció que EE.UU. ha utilizado el marco del "narcoterrorismo" para obtener una "impunidad sin fin".

Según Guisado, el 2 de septiembre de 2025 se inició una campaña en la que las fuerzas estadounidenses hundieron barcos y mataron a sobrevivientes "sin ninguna justificación legal".

Por su parte, Stephen Ward, en representación de las víctimas, detalló que 157 personas murieron en 45 ataques a embarcaciones pequeñas.

"Ninguno estaba involucrado en el tráfico de drogas", afirmó Ward al referirse a un caso específico en Trinidad, subrayando que el Gobierno estadounidense desconoce la identidad de muchos de los fallecidos.

Brian Finucane, del International Crisis Group, fue tajante al señalar que "esta es una guerra de mentiras, pero las matanzas son reales", argumentando que no existe un conflicto armado que autorice el uso de fuerza letal.

En respuesta, Carl Benson, del Departamento de Estado de EE. UU., rechazó las acusaciones y cuestionó la competencia de la CIDH para tratar casos que aún están en litigio doméstico.

Benson defendió que estas operaciones se enmarcan en el "cumplimiento de la ley local" y el derecho humanitario, y no en violaciones de derechos humanos.

"La ley de los derechos humanos no tiene un marco legal bajo el cual se pudiera analizar este tema", sostuvo el funcionario.

"Es imperativo determinar si estos operativos cuentan con un marco de rendición de cuentas o si, por el contrario, se están ejecutando bajo un vacío legal en aguas internacionales", increpó el guatemalteco Stuardo Ralón, presidente de la CIDH y relator para Estados Unidos.

La CIDH otorgó un plazo de 30 días para que tanto el Estado como los peticionarios presenten información adicional por escrito.

Al cierre de las sesiones en la capital guatemalteca, la Comisión anunció que elaborará un informe temático que incluirá recomendaciones para que Estados Unidos ajuste sus operaciones de seguridad en alta mar a los estándares interamericanos, con énfasis en la debida diligencia y la identificación de las víctimas.

CIDH insta a observar estándares en elección de operadores de justicia en Guatemala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que en estos procesos se debe elegir a personas basadas en el mérito e independencia.

Vía EFE

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