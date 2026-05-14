 Los fiscales generales de Guatemala de 1994 a 2026
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Los fiscales generales de Guatemala: historia, poder y controversias

El cargo de fiscal general de la Nación y jefe del Ministerio Público es uno de los más influyentes en Guatemala. Desde la creación del Ministerio Público moderno en 1994, distintos abogados y juristas han dirigido la persecución penal del país en medio de crisis políticas, casos de corrupción y debates sobre la independencia judicial.

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Fiscales generales en Guatemala,
Fiscales generales en Guatemala / FOTO:

¿Qué hace un fiscal general? El fiscal general dirige el Ministerio Público (MP), institución encargada de investigar delitos y ejercer la acción penal pública.

Según la Constitución guatemalteca, el funcionario es nombrado por el presidente de la República para un período de cuatro años a partir de una nómina propuesta por una comisión de postulación.  

Lista histórica de fiscales generales de Guatemala

1. Ramsés Cuestas Gómez (1994-1996)

Fue el primer fiscal general tras la creación del Ministerio Público autónomo. Su nombramiento ocurrió durante el gobierno de Ramiro de León Carpio.

2. Héctor Hugo Pérez Aguilera (1996-1998)

Asumió de manera interina durante el gobierno de Álvaro Arzú.

3. Adolfo González Rodas (1998-2002)

Dirigió el MP en una etapa de consolidación institucional tras los Acuerdos de Paz.

4. Carlos David de León Argueta (2002-2004)

Fue destituido antes de concluir su período por el presidente Óscar Berger.

5. Juan Luis Florido Solís (2004-2008)

Primero fungió como interino y luego fue electo oficialmente. Renunció antes de terminar su mandato.

6. José Amílcar Velásquez Zárate (2008-2010)

Asumió tras la salida de Florido Solís. Durante su gestión emitió diversas directrices normativas internas para el control del proceso penal, como el instructivo para la investigación del delito de tortura.

7. Conrado Arnulfo Reyes Sagastume (2010)

Tuvo uno de los períodos más cortos en la historia del MP. Fue destituido por la Corte de Constitucionalidad por cuestionamientos sobre presuntos vínculos con estructuras criminales.

Interinato de María Encarnación Mejía García de Contreras

Ocupó el cargo temporalmente en dos ocasiones durante 2010 y fue la primera mujer en dirigir interinamente el Ministerio Público.

8. Claudia Paz y Paz Bailey (2010-2014)

Se convirtió en la primera mujer electa como fiscal general. Su gestión fue reconocida internacionalmente por investigaciones de alto impacto contra el crimen organizado y violaciones a derechos humanos.

9. Thelma Esperanza Aldana Hernández (2014-2018)

Encabezó, junto con la CICIG, investigaciones sobre la corrupción que derivaron en la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Su período marcó uno de los momentos más intensos en la lucha contra la corrupción en Guatemala.

10. María Consuelo Porras Argueta (2018-2026)

Fue la primera fiscal general reelecta en la historia del país. Su gestión ha estado rodeada de fuertes críticas nacionales e internacionales por presuntas acciones contra jueces, fiscales y periodistas anticorrupción.

El nuevo escenario: 2026

En mayo de 2026, el presidente, Bernardo Arévalo, designó a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general para el período 2026-2030. Analistas consideran que su llegada representa un cambio de rumbo en el sistema de justicia guatemalteco tras ocho años de gestión de Porras.

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