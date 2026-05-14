 Transición en el MP: Porras y García Luna se reúnen
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Porras Argueta y García Luna abordan bases para la transición en el MP

La actual jefa del Ministerio Público y el fiscal general electo sostuvieron una reunión junto con sus equipos de transición.

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Reunión entre el fiscal general electo, Gabriel García Luna; y la jefa del Ministerio Público saliente, Consuelo Porras, el jueves 14 de mayo de 2026., Ministerio Público
Reunión entre el fiscal general electo, Gabriel García Luna; y la jefa del Ministerio Público saliente, Consuelo Porras, el jueves 14 de mayo de 2026. / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) avanzó este jueves 14 de mayo en el proceso de transición institucional, al celebrar una reunión clave entre la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, y el próximo titular de esa institución nombrado para el período 2026-2030, Gabriel Estuardo García Luna.

Ambos equipos, tanto el administrativo y fiscal actual como el grupo designado para la transición, participaron en un encuentro técnico. Según el ente investigador, este acercamiento fue implementado con el objetivo de garantizar una transferencia de mando transparente, ordenada y en plena observancia de la legislación nacional.

El acercamiento fue de carácter interno, por lo que se desarrolló sin acceso a los medios de comunicación. Tras concluir, el Departamento de Información y Prensa emitió un comunicado para brindar detalles sobre la jornada de trabajo que se tuvo.

Según detalló la oficina, durante este encuentro, las autoridades del Ministerio Público priorizaron sentar las bases para un traspaso que destaque tanto la eficiencia como la permanencia de los servicios públicos que esta institución brinda a los guatemaltecos. Se trató de un proceso de carácter técnico enfocado en el compromiso de fortalecer la institucionalidad y de asegurar la estabilidad del marco legal en el país.

La entidad indicó que el equipo de transición solicitó informes detallados que servirán para supervisar y respaldar cada etapa del proceso, procurando que no se interrumpa la atención a la ciudadanía durante este cambio de gestión. Enfatizó que esta medida busca establecer un registro claro de los avances administrativos y operativos, fomentando así la transparencia y la continuidad institucional.

Resaltan cumplimiento de leyes y proceso transparente

El Ministerio Público aseguró que con este tipo de encuentros busca garantizar una transición de mando que promueva la transparencia y el respeto al marco legal. Y expuso que la coordinación entre equipos salientes y entrantes pretende garantizar una transición que prioriza la eficiencia y la seguridad jurídica del país.

El objetivo central es asegurar que la población siga recibiendo servicios de calidad sin interrupciones, aún en medio del relevo de autoridades.

Toma de posesión

García Luna, quien fue designado la semana pasada por el presidente Bernardo Arévalo de León y tomará posesión el 17 de mayo, asumirá la Fiscalía en un contexto de alta tensión en el organismo por denuncias de persecución política contra periodistas, líderes indígenas y operadores de justicia.

Con una trayectoria de 29 años en el Organismo Judicial, el fiscal electo ha pasado de secretario de juzgados a magistrado de Sala en el área penal, perfil que complementa con su experiencia como docente universitario e instructor judicial.

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Guatemala emitió un pronunciamiento recientemente en el que exhortó a que el recién designado asuma sus funciones con un compromiso "inequívoco" con la independencia institucional.

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