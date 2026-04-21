 MARN cancela licencia ambiental a proyecto de la USAC
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MARN cancela licencia ambiental a proyecto de la USAC

El Ministerio de Ambiente informó que la cancelación obedece a que la licencia había sido otorgada bajo una categoría de impacto ambiental menor a la que le corresponde.

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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció la cancelación de la licencia ambiental del proyecto denominado "Ampliación Campus Universitario Viaducto del Periférico Universitario acceso norte, Universidad de San Carlos (Usac), zona 12, Guatemala", por haber sido clasificado en una categoría de impacto ambiental menor a la que corresponde según la normativa vigente.

De acuerdo con la entidad, la licencia había sido otorgada bajo parámetros que no reflejaban el verdadero alcance del proyecto, lo que motivó su revocatoria. Además, el MARN presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se investiguen posibles irregularidades en el proceso.

En el comunicado por medio del cual se difundió la información, las autoridades señalaron que un segundo proyecto, "Ampliación Campus Universitario Torre de Parqueos, Universidad de San Carlos, zona 12, Guatemala", carece de licencia ambiental, por lo que no cumple con los requisitos legales necesarios para su ejecución.

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La marcha fue convocada por Codeca y otras organizaciones y se realizará el miércoles 22 de abril.

Finalizan convenio

Tras anunciar el tema de las licencias ambientales, el Ejecutivo también confirmó que el Ministerio de Cultura y Deportes notificó la terminación del Convenio de investigación y rescate arqueológico 04-2026, el cual estaba vinculado a las obras de infraestructura mencionadas.

La referida cartera y el MARN recalcaron que las medidas responden al incumplimiento de la normativa ambiental y legal vigente, subrayando la importancia de garantizar que los proyectos de desarrollo se ajusten a los procedimientos establecidos para la protección del patrimonio natural y cultural del país.

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