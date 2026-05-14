 Ed Sheeran y Daddy Yankee: Dueto Imperdible en Puerto Rico
Farándula

Ed Sheeran invita a Daddy Yankee a cantar durante su show en Puerto Rico

El Coliseo de Puerto Rico fue escenario de una noche inolvidable cuando Daddy Yankee, el aclamado "Big Boss" del reguetón, hizo una aparición sorpresa para interpretar su canción "Sonríele"

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Daddy Yankee Ed Sheeran, Instagram
Daddy Yankee Ed Sheeran / FOTO: Instagram

El público puertorriqueño vivió una noche inolvidable cuando Daddy Yankee sorprendió a todos como invitado especial durante el concierto de Ed Sheeran en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. 

El esperado regreso del astro urbano tomó por sorpresa a los asistentes, quienes jamás imaginaron verlo de nuevo en el escenario que lo vio despedirse en 2023, esta vez junto al popular cantante británico.

Ed Sheeran reafirmó su versatilidad al seleccionar a Daddy Yankee como artista invitado en su "Loop Tour". El intérprete de "Shape of You" mostró interés por fusionar su música con la de exponentes de géneros diversos, tal como ha hecho antes con figuras reconocidas como Shakira y J Balvin.

Siguiendo esa línea de colaboraciones, Sheeran extendió la invitación al "Big Boss" para compartir escenario en la capital puertorriqueña, incluso acompañándolo con la guitarra durante su actuación.

La aparición de Daddy Yankee generó euforia instantánea entre los asistentes, que capturaron el momento en sus celulares. 

Apenas sonaron los primeros acordes de la colaboración entre Daddy Yankee y Bizarrap, "BZRP Music Sessions, Vol. 66", comenzó el furor.

El público, emocionado y expectante, registró cada segundo del inesperado show, anticipando una presentación única de su ídolo urbano.

Daddy Yankee interpretó sus éxitos con la energía que lo caracteriza, mientras Sheeran lo acompañó tocando guitarra, lo que sumó un toque distintivo y especial al espectáculo musical.

Un concierto inolvidable y colaborativo

La atmósfera del coliseo estuvo cargada de entusiasmo y alegría, reflejando la aprobación del público tanto para Daddy Yankee como para Ed Sheeran. 

"El Cangri" sorprendió al público al entonar fragmentos de "Sonríele", tema que destaca dentro de su nueva etapa artística enfocada en su espiritualidad, reafirmando el vínculo con sus seguidores en una noche que quedará en la memoria de muchos.

El británico consolidó una noche donde la diversidad musical y la interacción con artistas de renombre local fue clave para el éxito del evento.

Los asistentes no tardaron en compartir videos y reacciones en redes sociales, mostrando un ambiente festivo y pleno durante el recital. La interacción entre el público y los artistas, además del repertorio de Sheeran —que incluyó éxitos como "Perfect"—, selló una noche redonda en el Coliseo.

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