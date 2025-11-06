 Daddy Yankee y Bizarrap: Éxito Viral en Nueva Sesión
Daddy Yankee rompe el intertet con su sesión al lado de Bizarrap

El famoso cantante vuelve con el estilo que lo hizo una leyenda del reggaetón y lo hace de la mano del productor argentino.

Daddy Yankee Bizarrap, Instagram
Daddy Yankee Bizarrap / FOTO: Instagram

Bizarrap ha lanzado una nueva BZRP Music Session junto al legendario Daddy Yankee presentando su Session #0/66, un nombre que ya desató una ola de teorías entre los fans sobre su significado.

El tema mezcla autobiografía, power statements y espiritualidad, mostrando a un Daddy Yankee que reconoce su éxito, pero también su propósito.

Habla de mantener los pies en la tierra, de no deberle nada a nadie, y de que lo único que se lleva de esta vida es el "amor verdadero". Hay orgullo boricua, referencias a Santurce, a su barrio, a su fe y a su historia dentro del género.

Foto embed
Bizarrap y Daddy Yankee - Facebook

También se presenta como alguien que renace. Alguien que está en una nueva temporada de su vida, y vuelve con fuerza ("un hombre que renace de las cenizas"). Convierte esta sesión en un recordatorio de que él es la gasolina original: energía, raíz y poder del reggaetón.

Recordemos que, tras su retiro de la música, Daddy Yankee se estuvo dedicando a ser predicador y realizar eventos religiosos en todo el mundo.

Letra de la canción

[Intro]

¡Daddy Yankee!

[Pre-Coro]

Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bassCódigo 787, alias «El Calentón» (¡Wuh!)Pon la batería, que llegó el reggaetónQue lo bueno se metió pa’ tu casaRey sin misterio levantando la razaAndo con el poder que to’ los male’ arrasaTo’ el mundo me dice: «¿Qué te pasa?» (Eh)

[Coro]

Si me pregunta’, a nadie yo le deboCuando me vaya de aquí, nada me llevoSolo me voy con un amor verdaderoLos pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

[Verso 1]

Fino es el chamaco y se le nota el barrioMi flow es eterno, ya no es legendarioNo te estoy hablando dólar, pero traigo el cambioEs mi father quien llena el estadioConmigo pa’ to’ los camino’, el que pone la vitaminaLa verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore’)No me deja para’o en la esquina, de Santurce pa’ Argentina¿Qué tú quiere’ que te diga?

[Coro]

Si me pregunta’, a nadie yo le deboCuando me vaya de aquí, nada me llevoSolo me voy con un amor verdaderoLos pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

[Post-Coro]

¡Masivo!(Prendan los motore’)¡Fuego!

[Verso 2]

Bi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?)Estás viendo un hombre que renace ‘e las ceniza’Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo

[Pre-Coro]

Nueva temporada ya empezó, dale playSonido del bajo, Bizarrap, suena el bassCódigo 787, alias «El Calentón»Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)Que lo bueno se metió pa’ tu casaRey sin misterio levantando la razaAndo con el poder que to’ los male’ arrasaTo’ el mundo me dice: «¿Qué te pasa?»

[Coro]

Si me pregunta’, a nadie yo le deboCuando me vaya de aquí, nada me llevoSolo me voy con un amor verdaderoLos pie’ en la tierra, siempre mirando al cielo

[Post-Coro]

¡Fuego!¡Fuego!(Zúmbale mambo pa’ que mis gatas prendan los motore’)(Prendan los motore’)

