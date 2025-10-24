 Precios de entradas para el concierto de Ed Sheeran en Guatemala
Esto costarán las entradas para el concierto de Ed Sheeran en Guatemala

A través de sus redes sociales, Asa Promotions dio a conocer cómo será el proceso para comprar las entradas para ver al cantante británico.

Ed Sheeran, Instagram
Ed Sheeran / FOTO: Instagram

Ed Sheeran visitará por primera vez el próximo 27 de mayo de 2026 como parte de su gira "Loop Tour", así lo anunció él mismo a través de sus redes sociales.

"Okay sé que ha pasado mucho tiempo, pero finalmente vuelvo a Latinoamérica. Este es el primer lote de espectáculos, volveremos más tarde en el año para hacer ciudades y países que no estamos haciendo en la primera mitad, pero estoy muy muy emocionada de volver. Todas las fechas están en mi página web y detalles para las entradas, ¡nos vemos allí chicos! x", expresó.

El reconocido cantautor británico llegará a Guatemala para presentarse en el Estadio Cementos Progreso. La promotora ASA Promotions anunció también los detalles de la venta de entradas.

La preventa arrancará el 27 de octubre de este año y la venta general se iniciará el 30 de octubre a través de los sitios web ticketasa.gt edsheeran.com.  

Foto embed
Ed Sheeran - Instagram

"FASE 1: 27 al 29 de octubre -10:00 a.m. Ticketasa.gt, 15% de descuento con tarjetas American Express y 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard BAC Credomatic.

*DESCUENTOS LIMITADOS, al agotarse los descuentos podrás seguir comprando con tus tarjetas BAC y AMERICAN EXPRESS a precio normal.

*ENTRADAS LIMITADAS EN PREVENTA, Las entradas estarán limitadas en preventa, al agotarse la cantidad asignada para la preventa, ya no habrá disponibilidad hasta la venta general, el 30 octubre, lo cual garantiza la disponibilidad de entradas en la venta general.

Foto embed
entradas Ed Sheeran Guatemala - Instagram

FASE 2: 30 de octubre - en Ticketasa.gt, a la venta a todo público, precio normal, con cualquier tarjeta de débito o crédito. 

Foto embed
precio entradas ed sheeran - Instagram

Más detalles

Ed Sheeran, autor de éxitos como "Shape of You", "Perfect" y "Bad Habits", ha recorrido el mundo con sus giras internacionales, marcando hitos en distintos continentes.

Por ejemplo, en 2025 se convirtió en el primer artista internacional en presentarse en Bután.

Además, el artista ya había mostrado su conexión con Guatemala al incluir tomas de nuestro país —específicamente de Antigua Guatemala— en su video musical "Put It All On Me".  

