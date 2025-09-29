Debate en Redes: Tatuajes de Miss Universe El Salvador

La noche del viernes 26 de septiembre se llevó a cabo la esperada pasarela en traje de baño del certamen Miss Universe El Salvador 2025, en el Palacio Tecleño, y aunque el evento estuvo lleno de glamour y emociones, una de las candidatas acaparó los reflectores y se convirtió en tendencia en redes sociales.
Paola Saade, representante del departamento de Ahuachapán, desfiló con seguridad y elegancia ante el jurado y el público presente, pero lo que generó debate no fue su porte ni su preparación, sino un tatuaje ubicado en su abdomen que quedó a la vista durante la competencia.
@paolasaade3
Me encantó mi pasarela de esta noche , no la supero ❤️✨ #pasarela #pasarelachallenge #missuniverse #elsalvador🇸🇻♬ original sound - Jamaine Padilla - Jamaine Padilla
En cuestión de minutos, imágenes y videos de la pasarela comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, desatando una ola de comentarios.
Mientras algunos internautas aplaudieron a Saade por mostrarse auténtica y defender su estilo personal, otros consideraron que los tatuajes no son compatibles con la "imagen tradicional" que, históricamente, se ha asociado a los concursos de belleza.
"Una reina moderna puede tener tatuajes, lo importante es su inteligencia y seguridad", escribió una usuaria en X (antes Twitter). En contraste, hubo quienes aseguraron que este tipo de detalles podría restarle puntos a una candidata: "El certamen siempre ha buscado una belleza clásica, y un tatuaje distrae la atención", comentó otro internauta.
@pinkylemus1
La controversia revive un tema que ha acompañado a certámenes de este tipo en distintos países: ¿Hasta qué punto los tatuajes, perforaciones u otras expresiones corporales deben influir en la evaluación de las concursantes? Aunque cada vez más concursos han abierto sus puertas a la diversidad y a nuevas formas de representar la belleza, la discusión demuestra que persisten visiones encontradas en la sociedad salvadoreña.
La gala final de Miss Universo El Salvador 2025 reunió a 14 aspirantes al título nacional, quienes desfilaron en diferentes categorías con la esperanza de obtener la corona y representar al país en el certamen internacional. Más allá del resultado, la participación de Paola Saade ya dejó huella en la competencia, no solo por su presencia escénica, sino por poner sobre la mesa un debate que toca la evolución de los estándares de belleza.
Giulia Zanoni fue coronada como Miss Universe El Salvador 2025. La representante de La Unión fue elegida como la nueva soberana en la gala celebrada en el Palacio Tecleño.
