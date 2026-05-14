 Recién casados asesinados a balazos en Antigua, Guatemala
Nacionales

Recién casados asesinados a balazos en Antigua Guatemala

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar de la emergencia, en donde vecinos alertaron tras escuchar las detonaciones.

Compartir:
Recién casados asesinados a balazos en Antigua Guatemala ,
Recién casados asesinados a balazos en Antigua Guatemala / FOTO:

La tarde de este jueves, 14 de mayo, se registró un hecho violento que cobró la vida de dos personas, originarias de Jocotenango, Sacatepéquez, mientras se conducían a bordo de su vehículo, con placas P373DNH en la calzada Santa Lucía, de la Ciudad Colonial.

Elementos de la Octava Compañía de los Bomberos Voluntarios fueron destacados al lugar de la emergencia en donde constataron que la pareja ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Según se indicó, familiares se presentaron en la escena del crimen, en la 1.a calle de la referida calzada, para identificar a sus seres queridos. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Sánchez, de 35 años, y Yessenia González, de 30 años, quienes habrían contraído matrimonio hace ocho días.

De manera preliminar se informó que la pareja fue emboscada por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones hacia el vehículo. Investigadores de la Policía Nacional Civil investigan varias hipótesis, entre ellas, un ataque directo.

Foto embed
Pareja muere tras ataque armado en Antigua Guatemala - X

Los cuerpos de las víctimas serán trasladados a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el Cementerio General San Lázaro, de dicha localidad, previo a ser entregados a sus familiares.

Rechazan altos índices de criminalidad

Familiares y pobladores exigen a las autoridades realizar las pesquisas correspondientes para identificar a los responsables haciendo uso de las cámaras de vigilancia que han sido colocadas en la ciudad colonial.

Asimismo, exigen mayor seguridad en el sector ante los crecientes índices de criminalidad en el perímetro de Antigua Guatemala.

En Portada

Transición MP: Porras se reúne con fiscal general electot
Nacionales

Transición MP: Porras se reúne con fiscal general electo

09:47 AM, Mayo 14
Localizan un cuerpo en la vía pública en Villa Canalest
Nacionales

Localizan un cuerpo en la vía pública en Villa Canales

09:30 AM, Mayo 14
Lo logramos parar: sale a la luz nuevo video del tráiler sin frenos en la autopista Palín-Escuintlat
Nacionales

"Lo logramos parar": sale a la luz nuevo video del tráiler sin frenos en la autopista Palín-Escuintla

08:46 AM, Mayo 14
Se arma lío entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloat
Deportes

Se arma lío entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa

05:03 PM, Mayo 14
La Liga: Real Madrid vence al descendido Real Oviedo t
Deportes

La Liga: Real Madrid vence al descendido Real Oviedo

03:19 PM, Mayo 14

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos