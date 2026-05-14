Recién casados asesinados a balazos en Antigua Guatemala ,

La tarde de este jueves, 14 de mayo, se registró un hecho violento que cobró la vida de dos personas, originarias de Jocotenango, Sacatepéquez, mientras se conducían a bordo de su vehículo, con placas P373DNH en la calzada Santa Lucía, de la Ciudad Colonial.
Elementos de la Octava Compañía de los Bomberos Voluntarios fueron destacados al lugar de la emergencia en donde constataron que la pareja ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Según se indicó, familiares se presentaron en la escena del crimen, en la 1.a calle de la referida calzada, para identificar a sus seres queridos. Las víctimas fueron identificadas como Miguel Sánchez, de 35 años, y Yessenia González, de 30 años, quienes habrían contraído matrimonio hace ocho días.
De manera preliminar se informó que la pareja fue emboscada por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones hacia el vehículo. Investigadores de la Policía Nacional Civil investigan varias hipótesis, entre ellas, un ataque directo.
Los cuerpos de las víctimas serán trasladados a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el Cementerio General San Lázaro, de dicha localidad, previo a ser entregados a sus familiares.
Rechazan altos índices de criminalidad
Familiares y pobladores exigen a las autoridades realizar las pesquisas correspondientes para identificar a los responsables haciendo uso de las cámaras de vigilancia que han sido colocadas en la ciudad colonial.
Asimismo, exigen mayor seguridad en el sector ante los crecientes índices de criminalidad en el perímetro de Antigua Guatemala.