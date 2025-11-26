MP solicita apartar juez del caso Roberto Arzú

El Ministerio Público (MP) presentó este miércoles 26 de noviembre una recusación en contra del juez Selman Portillo, del Juzgado Noveno Penal, con lo cual se deja en suspenso el caso que se sigue en contra del político Roberto Arzú.
La acción con la cual se busca separar al togado de este expediente judicial fue planteada por la Agencia Fiscal de Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos de la Fiscalía de Derechos Humanos. El argumento es que se duda de su imparcialidad porque supuestamente se habría negado a emitir la orden de captura contra Arzú.
El exaspirante a la Presidencia de la República está señalado del delito de obstaculización a la acción penal porque habría obstruido una investigación que desarrollaba el MP en seguimiento de una denuncia interpuesta por la fiscal general y jefa de esa entidad, Consuelo Porras.
En ese sentido, fue citado para una audiencia de primera declaración que se llevaría a cabo ayer; sin embargo, la misma se suspendió porque la fiscalía informó que no podría comparecer porque tenía otra diligencia para dar seguimiento a un tema de reparación digna programada a la misma hora en un juzgado de alto impacto.
El juez había reprogramado la audiencia de Arzú para el 14 de enero de 2026, pero con la recusación promovida por el MP queda en suspenso el caso y podrá ser retomado hasta que una Sala de Apelaciones resuelva la acción.
Arzú se pronuncia por acciones del MP
El político Roberto Arzú expresó ayer, después de que fuera suspendida la audiencia para darle seguimiento a su caso, que le parece increíble que el Ministerio Público se haya excusado de presentarse.
"Este Ministerio Público me puso una denuncia, una acusación, pidió mi orden de captura, no sé cuántos allanamientos en mi contra y, a la hora de la primera declaración donde tienen que venir a presentar las pruebas y a demostrar mi culpabilidad, no se presentan", indicó.
"La que me está acusando de obstrucción de la justicia, pues obviamente yo esperaba que me diera la cara de frente, pero obviamente no se presentó ella y mucho menos tampoco sus personajes que se han dedicado a perseguirme de una manera voraz", agregó en referencia a Porras.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7