 Tráiler se cruza a carriles contrarios e impacta vehículos en subida de Villa Lobos
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Tráiler se cruza a carriles contrarios e impacta vehículos en subida de Villa Lobos

Tres personas resultaron heridas en la múltiple colisión.

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Uno de los vehículos involucrados en la colisión en la subida de Villa Lobos., PMT de Villa Nueva
Uno de los vehículos involucrados en la colisión en la subida de Villa Lobos. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Un aparatoso accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes, 21 de agosto, en la subida de Villa Lobos, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala. En el hecho estuvieron involucrados al menos cuatro vehículos, incluidos dos de transporte pesado.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, el conductor de un tráiler que se dirigía hacia el sur perdió el control del volante y se cruzó hacia los carriles que conducen a la Ciudad de Guatemala.

El transporte pesado impactó contra otro vehículo de transporte pesado y dos vehículos livianos. Además, debido al fuerte choque, varios separadores viales quedaron dispersos sobre la carretera.

Las autoridades dieron a conocer que tres personas resultaron heridas como consecuencia del percance. "Dos de ellas viajaban en un camión que, justo en el momento en el que el tráiler se quedó cruzado en los carriles, lo impactó, lo colisionó y lo dejó empotrado en el talud y dentro de la cuneta", explicó Dalia Santos, vocera de la PMT.

Impacto en el tránsito

La funcionaria municipal explicó que en el área donde ocurrió la múltiple colisión hay combustible derramado, así como carga a punto de caer a la vía pública. También permanecen los cuatro vehículos colisionados en el sector.

"Tenemos complicaciones de movilidad en distintos sectores de Villa Nueva, incluso no se habilitó el reversible en la colonia Castañas, zona 11, usuarios han utilizado vías alternas como el Búcaro, Mezquital y salida del Cenma", explicó.

Agregó que también se ha buscado una ruta al terna a ciudad Real hacia la avenida Petapa, pero se informa de severas complicaciones de movilidad, incluso en el casco urbano de Villa Nueva se han podido observar unidades de transporte público en la costa sur que busca llegar al Cenma.

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