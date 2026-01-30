Recapturan al octavo reo fugado de Fraijanes II

Las fuerzas de seguridad confirmaron que este viernes, 30 de enero, se logró la recaptura del octavo reo que se fugó de la cárcel Fraijanes II. Se trata de Carlos Agustín Reyes Popol, alias el "Joker" y/o "Bufón".
La detención se efectuó en el marco de un operativo que desarrollaron investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala. Desde ese punto fue trasladado hacia la Torre de Tribunales para ser puesto a disposición del juzgado correspondiente.
El portavoz de la entidad de seguridad, Jorge Aguilar, reveló que durante el operativo que derivó en la aprehensión de Reyes se localizaron armas de alto calibre y un chaleco antibalas. Además, se remitió al juzgado correspondiente a dos menores de edad encontrados en el lugar donde permanecía el prófugo.
El presidente Bernardo Arévalo reportó por medio de sus redes sociales la captura del líder pandillero del Barrio 18 y aseguró que el Gobierno mantiene las acciones para hacer cumplir la ley.
"Los criminales están de rodillas ante un Estado fuerte que cumple y hace cumplir la ley. Y las estructuras que los mueven por detrás también caerán con ellos", enfatizó en la publicación donde compartió fotografías del sindicado.
Hasta el momento, se desconoce el paradero de 12 líderes pandilleros que evadieron los controles del centro de detención a finales del año pasado. Fueron 20 los evadidos, siete de los cuales han sido aprehendidos y uno fue hallado muerto.
Pandilleros acusan a altos mandos de coordinar su fuga; PNC señala desinformación
El Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió el pasado 7 de enero ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a lo líderes del Barrio 18, Marlon Manolo Martínez, Melsin Gabriel de León y Nicolás Xantes Sis, por haberse fugado de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II en octubre de 2025.
Durante la imputación, el Ministerio Público (MP) explicó que, tras conocer sobre la fuga de los privados de libertad, se desarrolló una diligencia de inspección ocular en la que se evidenció no se habría alterado la estructura del recinto carcelario para crear vías de escape.
Según lo planteado por la fiscalía, las instalaciones de la prisión no tenían alteración ni presentaban signos de que haya existido una excavación lo que, a criterio del ente investigador, significa que estas personas habrían utilizado los diferentes ingresos y egresos para salir de la prisión.
Marlon Manolo Martínez señaló en su declaración que los altos mandos de la PNC saben cómo los líderes del Barrio 18 salieron del centro de detención. También reveló que para obtener la libertad hicieron un pago.
Mientras tanto, la PNC ha expresado públicamente que se trata de desinformación que surge de una práctica de las pandillas en respuesta a las acciones contundentes que se han implementado para retomar el control de las cárceles y combatir a estos grupos criminales.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7