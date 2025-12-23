 Confirman la recaptura del sexto reo fugado de Fraijanes II
Nacionales

Confirman la recaptura del sexto reo fugado de Fraijanes II

MP y PNC trabajaron en conjunto y oficializaron la recaptura en un inmueble de Izabal.

El sexto reo fugado que es recapturado fue sorprendido en un operativo contra las extorsiones. / FOTO: Ministerio Público.

En medio de un operativo en contra de las extorsiones, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la recaptura del sexto reo fugado de Fraijanes II, durante la madrugada de este martes (23/12/2025). El ente investigador destacó que la detención se ejecutó en un en operativo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

La instancia del MP agregó que las acciones se realizaron, en coordinación con la PNC, que ejecutó una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. El recluso recapturado fue encontrado en un inmueble ubicado en Izabal, destacaron las autoridades.

Las autoridades afirmaron que el recapturado es uno de los 20 reos fugados de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II. El MP y la PNC afirmaron que el operativo está en desarrollo y que están contabilizando la evidencia localizada en el lugar del allanamiento.

Las autoridades confirmaron en octubre de este año, que los 20 reos fugados evadieron los controles de seguridad del centro carcelario en el mes de agosto. Según las investigaciones, los prisioneros que escaparon son miembros de la pandilla del barrio 18 y por la información para volver a detener a cada uno de ellos se ofrece una recompensa de Q150 mil.

Identifican al recapturado en Izabal

El ente investigador especificó que el recluso recapturado es Noel Najarro García, alias "Dark" de la clilca "Solo para Locos" de la estructura terrorista de la Pandilla del Barrio 18.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026redes socialesDonald TrumpEE.UU.Noticias de Guatemala
