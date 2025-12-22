 Trump podría remover al embajador de EE. UU. en Guatemala
Trump podría remover al embajador de EE. UU. en Guatemala

La medida formaría parte de una renovación de diplomáticos en Guatemala y 29 sedes diplomáticas más.

Medios internacionales como el The Washington Post y Univisión anunciaron la posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, realice un cambio de embajadores durante 2026, incluyendo la sede diplomática establecida en Guatemala, cuyo representante actual es Tobin Bradley. En ese sentido, el analista internacional, Roberto Wagner, consideró que en la visión de Trump los países que él observa en este hemisferio son Surinam y Guatemala.

Cabe resaltar que la noticia en EE. UU. recalca que en total podrían ser removidos 29 diplomáticos alrededor del mundo, porque los mismos fueron instalados por el expresidente demócrata Joe Biden. Por esa razón, Wagner consideró que Trump podría buscar a un funcionario más empático en temas para detener la migración, la lucha contra el crimen organizado y temas de infraestructura.

El analista consideró que para ello, Trump podría buscar que Guatemala se mantenga como un gran bastión, porque Guatemala es el país de mayor Producto Interno Bruto (PIB) que reconoce a Taiwán como Estado.

El experto instó a analizar la estrategia de seguridad nacional de EE. UU. porque también ve a Guatemala como ese fuerte aliado histórico de Taiwán. "Eso nos ha favorecido mucho, y el gobierno no lo ha aprovechado al 100 %", consideró Wagner.

Agenda de EE. UU. primero

Wagner consideró que el cambio que se vería es el de EE. UU. primero, como Trump popularizó en su campaña presidencial y en su agenda de gobierno actual. En ese sentido, el analista consideró que a Guatemala podría llegar un diplomático menos técnico, pero si más mediático, reforzando la visión del "Make America Great Again".

A Trump le gusta imponer y tener personas aduladoras a su visión; no veo cambios de fondo", consideró el experto.

Venezuela como ejemplo

El analista agregó que Venezuela es un ejemplo y los países que no están alineados a la visión de EE. UU. le deberían poner atención. Agregó que estas acciones no son parte de una visión ideológica, sino de poder, para demostrar que en su administración se quitó a esas dictaduras.

Tampoco es una situación de recursos, es una muestra de poder", y es una actuación más como empresario que como político, que le interesa quedar buen con todos, recalcó Wagner.

En Guatemala muchos siguen con una posición ideológica y argumentan que la embajada es demócrata y representa la visión de Joe Biden, pero deben tomar en cuenta que Trump es transnacional y no le importa la ideología, como se demostró con su reciente reunión con el nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani.

Con información del programa Hora 15 de Emisoras Unidas..

