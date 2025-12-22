 INACIF sigue identificando cuerpos abandonados en zona 25
La PNC no descarta que el caso de cuerpos abandonados en la ruta a Santa Lucía Los Ocotes obedezca a una rencilla entre pandillas.

Los rescatistas usaron varias herramientas para sacar los cuerpos encontrados el pasado domingo., Bomberos Voluntarios.
Los rescatistas usaron varias herramientas para sacar los cuerpos encontrados el pasado domingo. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Por el momento siguen sin ser identificados los cuerpos y osamentas que fueron encontrados en la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 de la capital, entre el jueves y domingo de la semana pasada. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACF) informó este lunes (22/12/2025) que continúa el procedimiento, oficializando que son 10 cuerpos y dos osamentas las que fueron localizadas en el citado sector.

El macabro hallazgo sorprendió a transeúntes del kilómetro 14 de la referida ruta, en el área de la zona 25, desde el pasado jueves 18 de diciembre. Desde ese día, fueron convocados los Bomberos Voluntarios para la extracción de los fallecidos, en estado de descomposición, porque algunos estaban sobre la ruta y otros yacían en el fondo de un barranco.

Durante el fin de semana, los rescatistas también trabajaron para poder recuperar otros cuerpos que fueron apareciendo entre el sábado y domingo. Cabe destacar que los cuerpos estaban envueltos en sábanas y nylon.

En tanto, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que designó a dos equipos de investigadores, para dar seguimiento al caso, con el fin de que puedan identificar a las víctimas. De la misma forma, las fuerzas de seguridad buscan verificar si los fallecidos tienen antecedentes penales.

No descartan lucha entre pandillas en zona 25

La PNC agregó que también esperan los nombres de las víctimas, para averiguar si estaban perfilados o si tenían vínculos con las maras o pandillas, para iniciar las posibles líneas de investigación.

Dentro de las primeras hipótesis, la PNC no descartó que la ola de violencia en este lugar sea parte de una lucha territorial entre el barrio 18 y mara salvatrucha. La entidad consideró que ambos grupos luchan entre si por tener el control de la venta de droga en el área.

Sin embargo, la PNC agregó que esta es una hipótesis preliminar, ya que la investigación aún continúa en curso, tomando en cuenta de que aún no han sido identificadas las personas localizadas en este sitio.

MP se expresa por la aparición de cuerpos en zona 25

Por su lado, el Ministerio Público (MP) confirmó que es la Fiscalía de Delitos Contra la Vida la que esta a cargo de las labores por este caso. De manera preliminar, los fiscales revelaron que varios de los cuerpos no se encontraban completos.

"Las diligencias continúan en coordinación con el INACIF, con el objetivo de establecer la identidad de las víctimas, ya que debido al estado en el que se encuentran, los cuerpos no han sido identificarlos", dijo el MP.

La fiscalía agregó que también tienen inconvenientes, porque las huellas necro dactilares no conservan sus características y el aspecto físico de los fallecidos dificulta el procedimiento.

