Mortal accidente de motocicleta en Palencia

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la aldea Santa Rita, municipio de Palencia, quedó registrado por cámaras de seguridad y ha causado conmoción entre los vecinos de la localidad. El hecho se registró el pasado 20 de diciembre y cobró la vida de un menor de edad que viajaba como acompañante en una motocicleta.
De acuerdo con las imágenes, que tienen una duración aproximada de 22 segundos, un motorista se desplazaba por un tramo de doble vía llevando a un menor en la parte trasera del vehículo de dos ruedas. El video muestra que la motocicleta circulaba en medio de ambos carriles, sin respetar el espacio correspondiente, lo que generó una situación de alto riesgo.
En el clip se observa cómo, al aproximarse un picop que transitaba en sentido contrario, el conductor de la moto intenta realizar una maniobra para esquivarlo. Sin embargo, pierde el control y termina impactando contra la parte posterior del vehículo de carga. El choque provoca que tanto el motorista como el menor salgan proyectados y queden tendidos sobre la cinta asfáltica.
Identifican a menor fallecido
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, según las imágenes, ninguno de los vehículos parecía circular a excesiva velocidad. No obstante, se confirmó que ni el conductor de la motocicleta ni su acompañante portaban casco de seguridad, un factor que habría influido de forma determinante en la gravedad del desenlace.
El menor fallecido fue identificado como Carlos Pérez. Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el estado de salud del motorista ni sobre posibles responsabilidades legales derivadas del hecho.
Tras el accidente, las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los motoristas a respetar las normas viales, circular únicamente por su carril, evitar transportar menores sin las medidas de seguridad adecuadas y utilizar siempre casco protector certificado. Asimismo, recordaron que el uso de equipo de protección puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, incluso en accidentes que ocurren a baja velocidad.