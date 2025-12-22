Roban un carro, falla en el escape y terminan capturados

Un hecho delictivo ocurrido en el noroccidente de Bogotá, en Colombia, se volvió viral en redes sociales luego de que un video revelara el instante en que dos robacarros quedaron atrapados tras hurtar un vehículo que, inesperadamente, se apagó en plena huida. El caso se registró en el barrio La Española, localidad de Engativá, y tuvo como víctima a un conductor que prestaba servicios de taxi por aplicación.
De acuerdo con la información oficial, el conductor atendió una solicitud aparentemente normal. Sin embargo, al llegar al punto acordado, fue sorprendido por tres hombres que lo intimidaron con armas cortopunzantes. Bajo amenaza, el piloto fue despojado de sus pertenencias y obligado a entregar el automóvil, mientras los asaltantes emprendían la fuga.
Lo que parecía un escape exitoso tomó un giro inesperado. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el vehículo presentó una falla mecánica pocos metros después del robo y se detuvo abruptamente en medio de la vía, frustrando el plan de los delincuentes.
Así intentaron escapar los robacarros
Las cámaras de seguridad del sector captaron la escena que hoy circula ampliamente en plataformas digitales. En las imágenes se observa cómo los sujetos descienden del automóvil e intentan encenderlo sin éxito. Al verse acorralados, optan por abandonarlo y huir a pie por las calles del barrio.
La rápida reacción de las patrullas permitió la captura de dos de los implicados. La comandante de la estación de Policía de Engativá, teniente coronel Paula Güiza, confirmó que uno de los detenidos cuenta con antecedentes judiciales por delitos similares. El vehículo fue recuperado y entregado a su propietario.
Posteriormente, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías legalizó las detenciones y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Las autoridades destacaron que este tipo de registros en video facilitan la identificación y captura de delincuentes. Además, reiteraron el llamado a los conductores de plataformas a extremar precauciones, verificar solicitudes y mantener activos los sistemas de localización, claves para una respuesta oportuna ante emergencias.