 Roban un carro, falla en el escape y terminan capturados
Viral

VIDEO. Roban un carro, falla en el escape y terminan capturados

Intentan huir en carro robado, se daña en el camino y todo queda registrado en video.

Compartir:
Intentan huir en carro robado, se daña y terminan capturados., Capturan de pantalla video de X.
Intentan huir en carro robado, se daña y terminan capturados. / FOTO: Capturan de pantalla video de X.

Un hecho delictivo ocurrido en el noroccidente de Bogotá, en Colombia, se volvió viral en redes sociales luego de que un video revelara el instante en que dos robacarros quedaron atrapados tras hurtar un vehículo que, inesperadamente, se apagó en plena huida. El caso se registró en el barrio La Española, localidad de Engativá, y tuvo como víctima a un conductor que prestaba servicios de taxi por aplicación.

De acuerdo con la información oficial, el conductor atendió una solicitud aparentemente normal. Sin embargo, al llegar al punto acordado, fue sorprendido por tres hombres que lo intimidaron con armas cortopunzantes. Bajo amenaza, el piloto fue despojado de sus pertenencias y obligado a entregar el automóvil, mientras los asaltantes emprendían la fuga.

Lo que parecía un escape exitoso tomó un giro inesperado. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el vehículo presentó una falla mecánica pocos metros después del robo y se detuvo abruptamente en medio de la vía, frustrando el plan de los delincuentes.

Así intentaron escapar los robacarros 

Las cámaras de seguridad del sector captaron la escena que hoy circula ampliamente en plataformas digitales. En las imágenes se observa cómo los sujetos descienden del automóvil e intentan encenderlo sin éxito. Al verse acorralados, optan por abandonarlo y huir a pie por las calles del barrio.

La rápida reacción de las patrullas permitió la captura de dos de los implicados. La comandante de la estación de Policía de Engativá, teniente coronel Paula Güiza, confirmó que uno de los detenidos cuenta con antecedentes judiciales por delitos similares. El vehículo fue recuperado y entregado a su propietario.

Posteriormente, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías legalizó las detenciones y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades destacaron que este tipo de registros en video facilitan la identificación y captura de delincuentes. Además, reiteraron el llamado a los conductores de plataformas a extremar precauciones, verificar solicitudes y mantener activos los sistemas de localización, claves para una respuesta oportuna ante emergencias.

Video capta el impactante accidente de un danzante del Baile de los Monos en Huitán, Quetzaltenango

Difunden video del momento en que danzante del Baile de los Monos cae desde gran altura.

En Portada

Calendario Escolar 2026: claves y fechas para la educación pública y privada t
Nacionales

Calendario Escolar 2026: claves y fechas para la educación pública y privada

07:56 AM, Dic 22
FIFA publica su último ranquin del 2025t
Deportes

FIFA publica su último ranquin del 2025

07:43 AM, Dic 22
Esperan hasta 18 vuelos por hora en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Esperan hasta 18 vuelos por hora en el Aeropuerto La Aurora

08:05 AM, Dic 22
Video capta el impactante accidente de un danzante del Baile de los Monos en Huitán, Quetzaltenango t
Nacionales

Video capta el impactante accidente de un danzante del Baile de los Monos en Huitán, Quetzaltenango

07:34 AM, Dic 22

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos