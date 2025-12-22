 Caída de danzante del Baile de los Monos en Huitán
Nacionales

Video capta el impactante accidente de un danzante del Baile de los Monos en Huitán, Quetzaltenango

Difunden video del momento en que danzante del Baile de los Monos cae desde gran altura.

Caída durante el Baile de los Monos., Captura de pantalla video Facebook.
Caída durante el Baile de los Monos. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un momento de tensión se vivió durante las celebraciones de la feria titular de Huitán, Quetzaltenango, cuando un integrante del tradicional Baile de los Monos sufrió una aparatosa caída mientras participaba en una presentación pública realizada el 25 de diciembre, fecha en la que la comunidad conmemora el nacimiento del Niño Jesús.

El incidente quedó registrado en varios videos captados por asistentes y difundidos posteriormente en redes sociales y medios locales. En las imágenes se observa cómo uno de los danzantes, vestido con el traje característico de esta danza ancestral, queda suspendido a varios metros de altura, sostenido únicamente por una cuerda que forma parte del montaje escénico.

Durante varios segundos, el hombre intentó estabilizarse y recuperar el control, aferrándose con fuerza a la soga. Sin embargo, el evidente desgaste físico terminó por vencerlo. Entre gritos de sorpresa y angustia del público, el participante perdió el agarre y cayó desde lo alto. Primero impactó contra el techo de lámina de una estructura cercana, el cual cedió parcialmente por la fuerza del golpe, y luego terminó en el suelo.

Estado de salud del danzante 

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando el danzante perdió el equilibrio mientras ascendía por la cuerda, uno de los elementos más vistosos y riesgosos de esta representación cultural, que busca imitar los ágiles movimientos de los monos en las alturas. Tras la caída, compañeros del bailarín acudieron de inmediato a auxiliarlo, mientras se solicitaba apoyo a los cuerpos de socorro, quienes posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial para su evaluación médica.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del herido ni detalles sobre su estado de salud. El suceso generó preocupación entre vecinos y visitantes, al opacar temporalmente una de las expresiones culturales más esperadas de la feria. El Baile de los Monos es considerado un patrimonio cultural de la región, por lo que se ha iniciado una revisión para determinar si se cumplieron las medidas de seguridad necesarias durante la presentación.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
