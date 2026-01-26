Capturan al primer extraditable del año

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), capturaron la tarde de este lunes 26 de enero al primer extraditable de 2026, en la calzada Miguel García Granados, en Zacapa, informó la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).
Se trata de Baldemar Roque Negrete, también conocido como "Doble", "Alex Javier Cardona Estrada", "Byron Leonel Reyes Castillo", "Auner Montoya Ordóñez" y "Lucas Waldemar Roque Negrete", alias "Chele Peña" de 43 años, guatemalteco y/o hondureño.
El detenido es requerido para comparecer a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por delitos relacionados con la conspiración, manufactura y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento y causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos de América.
De acuerdo con la investigación, se identificó una organización de tráfico de drogas de gran escala, que operaba a través de Sur, Centro y Norteamérica.
Las diligencias permitieron establecer que "Chele Peña" habría integrado dicha estructura criminal desde aproximadamente el año 2016 hasta, por lo menos, agosto de 2019, siendo responsable de dirigir, administrar y supervisar diversas actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas en Honduras, Guatemala y otros países.
Alex Javier Cardona Estrada fue trasladado vía aérea hacia la Ciudad de Guatemala para ser puesto a disposición de juez competente.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*