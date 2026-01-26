 Guatemala decomisa 1.7 toneladas de cocaína
Nacionales

Decomisan más de 1.7 toneladas de cocaína ocultas en contenedores

Los cargamentos llegaron a Guatemala en uno sacos que supuestamente contenían harina.

Las autoridades guatemaltecas decomisaron otro cargamento de presunta droga tras la inspección a un contenedor que ingresó a Puerto Quetzal, Escuintla., PNC
Las autoridades guatemaltecas decomisaron otro cargamento de presunta droga tras la inspección a un contenedor que ingresó a Puerto Quetzal, Escuintla. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron 1.7 toneladas de cocaína ocultas en contenedores que ingresaron a Puerto Quetzal, departamento de Escuintla. Fueron dos cargamentos encontrados, uno de estos valorado en más de 16 millones de dólares, según detalló este lunes la Policía Nacional Civil (PNC).

Unos 1.240 kilos del alcaloide fueron incautados el domingo en dos contenedores en el referido puerto, uno de los dos principales del país y situado en el Pacífico, y otros 500 kilos este lunes en un tercer contenedor, precisó el portavoz de la PNC, César Mateo.

Según las autoridades, que no informaron hacia dónde iban los contenedores en los que se halló la droga, el alijo llegó a Guatemala en uno sacos que supuestamente contenían harina.

La policía informó que la cocaína incautada el domingo fue trasladada por la vía aérea hacia sus bodegas en la capital guatemalteca para seguir con la investigación.

El Ministerio de Gobernación detalló en sus canales oficiales que la droga decomisada está valorada en unos 127 millones de quetzales (16.5 millones de dólares aproximadamente).

Mateo dijo que las fuerzas de seguridad, con respaldo del Ministerio Público (Fiscalía), aún continúan con el operativo en las instalaciones portuarias.

Combate al narcotráfico

El año pasado, Guatemala decomisó 9,8 toneladas de cocaína y capturó a 19 narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos.

La cifra fue menor a las 18,2 toneladas del mismo estupefaciente que las autoridades incautaron durante 2024, año en el que también fueron detenidos 18 traficantes de droga a petición de EEUU.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada como puente por los carteles internacionales para traficar droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaSeguridad
