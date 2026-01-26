Accidente en Santa Lucía Cotzumalguapa: varios heridos

Varias personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido poco antes del mediodía de este lunes, 26 de enero, en el kilómetro 87.5 de la carretera al Pacífico, en jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Voluntarios, en el hecho estuvieron involucrados los conductores de dos buses extraurbanos y una camioneta tipo agrícola. Las causas del percance no han sido establecidas.
Los técnicos en urgencias médicas de las estaciones de la localidad acudieron a bordo de varias unidades al lugar donde surgió esta emergencia. Determinaron que había personas con lesiones en distintas partes del cuerpo y crisis nerviosa.
"Se les brindó asistencia prehospitalaria a los pacientes y posteriormente cuatro pasajeros del bus y el piloto fueron trasladados hacia el Seguro Social de Accidentes", explicó Hans Lemus, vocero de la institución.