Colisión vehicular afecta movilidad en ruta a El Salvador

Diferentes accidentes de tránsito que se registraron en horas de la mañana de este lunes, 26 de enero, impactaron en la movilidad en el área de la ruta a El Salvador y otros sectores del municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala.
Uno de los incidentes que generó mayor impacto fue una colisión en el kilómetro 13.5 con dirección hacia la Ciudad de Guatemala. Por causas no establecidas, el conductor de un vehículo perdió el control del volante e impactó contra una estructura en el sector.
Además, derivado del fuerte impacto, quedó derribado un poste del alumbrado público, el cual obstaculizaba al menos uno de los carriles de este tramo.
"Afortunadamente, solo se registraron daños materiales. Y, gracias al apoyo de nuestros compañeros de la Policía Municipal de Tránsito, la vía ya ha sido liberada para que pueda circular sin mayores inconvenientes", explicó Ivania Rivera, vocera de la institución.
Por aparte, la funcionaria indicó que un bus urbano quedó empotrado un poste. El incidente ocurrió en el área de las "Vueltas de Antioquía" con dirección a la 20 calle.
El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales. Por ello, las autoridades trabajan en el lugar para retirar el obstáculo que permanece sobre uno de los carriles.
Colisión genera tránsito lento
Esta mañana también ocurrió una colisión vehicular en el kilómetro 16.5 con dirección hacia la Ciudad de Guatemala. La PMT indicó que los conductores involucrados resultaron ilesos, pero hubo daños materiales, por lo que el tramo quedó obstaculizado parcialmente.
"La movilidad vehicular se vio seriamente afectada en carretera a El Salvador. El tránsito lento se presenta desde el kilómetro 25. Se recomienda circular con precaución", dijo Rivera.
Los vehículos colisionados fueron movilizados a un área donde no bloquearan el paso y se liberó la vía; sin embargo, la circulación se mantuvo lenta tomando en cuenta la alta carga vehicular que se había generado.
Por aparte, se informó que un vehículo con desperfectos mecánicos permanece en la Vía Exclusiva con dirección hacia la Ciudad de Guatemala. Se trabaja en su retiro.
La PMT de Santa Catarina Pinula hizo un llamado a los usuarios a circular con precaución y a planificar sus recorridos con anticipación, tomando en cuenta que surgen inconvenientes.