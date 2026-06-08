 Pobladores bloquean paso vehicular en Retalhuleu por falta de energía eléctrica
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Pobladores bloquean paso vehicular en Retalhuleu por falta de energía eléctrica

Los manifestantes buscan soluciones para restablecer el servicio lo antes posible.

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Decenas de pobladores protestan y mantienen un bloqueo este lunes, 8 de junio, en el Kilómetro 178.5 de la ruta CA-02 Occidente, específicamente sobre el puente Carlos Castillo Armas, que conecta los municipios de Retalhuleu y San Sebastián, y en El Zarco en el departamento de Retalhuleu.

La inconformidad de los ciudadanos surge debido a la falta de energía eléctrica. Según han detallado, se está exigiendo que se encuentren soluciones para restablecer este servicio, pues han enfrentado una serie de complicaciones derivado de la referida situación.

Ya se han tenido reuniones en el palacio de gobierno con autoridades de la empresa Energuate y el delegados de la Gobernación Departamental; sin embargo, no se han alcanzado acuerdos. En ese contexto, las personas optaron por implementar las medidas de hecho.

Se trata de representantes de 35 comunidades quienes han decidido bloquear el paso en el referido puente, que se ubica sobre el río Samalá. Aseguran que es la única medida de presión que han encontrado para poder ser escuchados en el Congreso y por las otras partes involucradas.

Hasta el momento se desconoce en qué momento podrían retirarse los manifestantes de esta zona, en la que a diario transitan múltiples vehículos, incluidos los de transporte relacionados con actividades comerciales.

Los presentes en este espacio indicaron que quedarán a la está de las decisiones de las autoridades de la empresa y departamentales para decidir las próximas acciones que tomarán.

* Con información de Edvin Guzmán, Emisoras Unidas Departamentales.

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